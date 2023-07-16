Unapredite slobodno vreme uz The One. Ovaj 4K Ambilight TV omogućava vam da se prepustite svakoj seriji, filmu i igri! Dobijate uzbudljivi kvalitet slike, sve obavezne aplikacije za strimovanje i postolje koje lako možete da prilagodite da biste dodali soundbar.
Ambilight televizori su jedini televizori sa LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih serija, filmova i igara biće više obuhvatajući.
„The One“ sa izgledom koji uzbuđuje. Philips P5 Procesor za obradu slike.
Philips P5 procesor daje sliku koja je podjednako izvanredna kao i sadržaj koji obožavate. Detalji imaju primetno više dubine. Boje su živopisne, a nijanse kože izgledaju prirodno. Kontrast je toliko oštar da ćete osetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno tečni.
„The One“ sa tehnologijama Dolby Vision i Dolby Atmos.
Uz podršku za Dolby Vision i Dolby Atmos, filmovi, serije i igre izgledaju i zvuče neverovatno. Gledajte sliku onako kako je režiser to predvideo – nema više razočaravajućih scena koje su pretamne za gledanje! Jasno registrujte svaku reč. Iskusite zvučne efekte kao da se akcija stvarno odvija oko vas.
Tanki televizor. Potpuno spreman za budućnost.
Tražite televizor koji će se uklopiti u vašoj prostoriji? Ekran ovog Ambilight TV-a praktično bez okvira uklapa se u svaki enterijer, a postolje podesivo po visini idealno je za soundbar zvučnike. Naša ambalaža koristi reciklirani karton sa FSC sertifikatom, TV a za štampane materijale koristimo reciklirani papir.
Philips bežični kućni audio sistem koji pokreće DTS Play-Fi
Odmah po otpakivanju dobijate odličan, jasan zvuk televizora. Ako želite više, Philips Wireless Home System sa tehnologijom DTS Play-Fi omogućava povezivanje sa kompatibilnim soundbar i bežičnim zvučnicima u domu za nekoliko sekundi. Možete čak i da kreirate sistem kućnog bioskopa sa surround zvukom u kojem će televizor imati ulogu centralnog zvučnika.
Obožava gejming. 60 Hz, VRR, izuzetno malo kašnjenje na ulazu.
Jedva čekate da igrate? Vaš Ambilight TV na 60 Hz sa HDMI 2.1 podržava dinamično igranje, a režim Ultra Motion Clarity daje oštriju, glatkiju sliku. Uključite konzolu i automatski se aktivira postavka izuzetno malog kašnjenja na ulazu, dok Ambilight režim za igranje čini uzbuđenje još većim.
Zabava koju volite, uz malu pomoć kompanije Google.
Šta želite da gledate? Google TV objedinjuje filmove, serije i druge sadržaje iz različitih aplikacija i usluga i organizuje ih samo za vas. Dobijaćete predloge na osnovu onoga što volite, a možete čak i da koristite aplikaciju Google TV na telefonu da biste personalizovali listu za gledanje u pokretu.
Glasovna kontrola. Google Assistant. Radi sa Alexa.
Dobijate izbor glasovnih pomoćnika! Pritisnite taster Google Assistant na daljinskom upravljaču i pomoću glasa pretražujte filmove i serije, dobijajte preporuke, upravljajte kompatibilnim uređajima za pametni dom i još toga. Ili tražite od funkcije Alexa da upravlja televizorom pomoću uređaja sa podrškom za Alexa.
Izuzetno oštra slika. Živopisno gledanje.
Bez obzira na to šta gledate, uživaćete u svetloj, izuzetno oštroj slici sa živopisnim bojama. Uz to, ovaj 4K UHD Ambilight televizor je kompatibilan sa svim glavnim HDR formatima, pa ćete videti više detalja, čak i u tamnim i svetlim oblastima, kada strimujete HDR sadržaj.
Tehničke specifikacije
Ambilight
Ambilight funkcije
Prilagođava se boji zida
Longe režim
Režim za igre
Ambilight muzika
AmbiWakeup
AmbiSleep
kompatibilnost sa Philips Wireless Home Speakers
Ambilight početna animacija
Ambilight verzija
3-strana
Slika/Prikaz
Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
55
inč
Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
139
cm
Ekran
4K Ultra HD LED
Rezolucija panela
3840 x 2160
Matična brzina osvežavanja
60
Hz
Procesor slike
P5 Procesor za obradu slike
Poboljšane karakteristike slike
Dolby Vision
HDR10+
Micro Dimming Pro
Natural Motion
Široka gama boja 90% DCI/P3
Podrška za CalMAN
HLG (Hybrid Log Gamma)
Rezolucija ulaznog signala ekrana
Rezolucija – Intenzitet osvežavanja
576p – 50Hz
640x480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560x1440 – 60 Hz
3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Podešivač / Prijem / Prenos
Digitalni televizor
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Reprodukcija videa
PAL
SECAM
Vodič za TV program*
Elektronski TV vodič za 8 dana
Oznaka jačine signala
Da
Teletekst
1000 stranica hiperteksta
HEVC podrška
Da
Android televizor
OS
Google TV™
Unapred instalirane aplikacije
Google Play Movies*
Google pretraga
YouTube
Netflix
Apple TV
BBC iplayer
Amazon Prime Video
Disney+
YouTube Music
Aplikacija Fitness
Ambilight Aurora
Količina memorije (fleš)
16 GB*
Gaming cloud
Geforce Now
Smart TV funkcije
Interaktivna televizija
HbbTV
Daljinski upravljač
sa glasovnom funkcijom
Glasovni pomoćnik*
Ugrađen Google Assistant
RC sa mikrofonom
Alexa podržana
Multimedijalne aplikacije
Formati za reprodukciju video zapisa
Kontejneri: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formati za reprodukciju muzike
AAC
MP3
WAV
WMA (od v2 do v9.2)
WMA-PRO (v9 i v10)
FLAC
Podrška za formate titlova
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formati za reprodukciju slika
JPEG
BMP
GIF
PNG
Fotografija od 360 stepeni
HEIF
Obrada
Procesorska snaga
Četvorojezgarni
Zvuk
Izlazna snaga (RMS)
20 W
Konfiguracija zvučnika
2 zvučnika punog opsega od 10 W
Kodek
Dolby Digital MS12 V2.6.1
DTS:X
Poboljšanje zvuka
A.I. Sound
Clear Dialogue
Dolby Atmos
Dolby Bass Enhancement
Dolby Volume Leveler
Noćni režim
A.I. EQ
DTS Play-Fi
Mimi personalizovanje zvuka
Kalibracija prostorije
Mogućnost priključivanja
Broj HDMI priključaka
4
HDMI karakteristike
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja
Sistemska kontrola zvuka
Stanje mirovanja sistema
Pokretanje jednim pritiskom na dugme
Broj USB portova
2
Bežična veza
Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dva opsega
Bluetooth 5.0
Ostali priključci
Common Interface Plus (CI+)
Ethernet-LAN RJ-45
Digitalni audio izlaz (optički)
Izlaz za slušalice
Priključak za uslugu
Satelitski priključak
HDCP 2.3
Da, na svim HDMI portovima
HDMI ARC
Da, za HDMI 2
HDMI 2.1 funkcije
eARC na HDMI 2
Podrška za eARC / VRR / ALLM
Brzina prenosa podataka maks. 48 Gb/s
EasyLink 2.0
HDMI-CEC za Philips TV/SB
Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a
Podržane HDMI video funkcije
HDMI 1/2
HDMI 2,0
Igranje
ALLM
HDMI VRR
Dolby Vision igra
HDMI 3/4
HDMI 2,0
HDR
Dolby Vision
HDR10
HLG
HDR10+
EU energetska kartica
EPREL registracioni brojevi
1533388
Energetska klasa za SDR
F
Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR
77
kWč/1000h
Energetska klasa za HDR
G
Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Ponuda Android aplikacija razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Dodatne informacije potražite u lokalnoj Google Play prodavnici.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp.
Veličina memorije (fleš): 16 G, stvarni dostupan prostor na disku može da se razlikuje (u zavisnosti od npr. (unapred) instaliranih aplikacija, instaliranog operativnog sistema itd.)
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Potrebna je Disney+ pretplata. Podleže uslovima na https://www.disneyplus.com (c) 2020. Disney i njeni povezani entiteti. Disney+ je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Google Assistant je dostupan na Philips Android TV uređajima sa verzijom operativnog sistema Android O (8) ili novijom. Google Assistant je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC.
Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC. YouTube, Ok Google i druge oznake su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.