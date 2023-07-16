Pojmovi za pretragu

    The One 4K Ambilight TV

    55PUS8518/12

    The One koji pruža sve.

    Unapredite slobodno vreme uz The One. Ovaj 4K Ambilight TV omogućava vam da se prepustite svakoj seriji, filmu i igri! Dobijate uzbudljivi kvalitet slike, sve obavezne aplikacije za strimovanje i postolje koje lako možete da prilagodite da biste dodali soundbar.

    The One 4K Ambilight TV

    The One koji pruža sve.

    4K Ambilight TV

    • 139 cm (55") Ambilight televizor
    • P5 Procesor za obradu slike
    • Podrška za najpopularnije HDR formate
    • Google TV™
    „The One“ sa obuhvatajućom funkcijom Ambilight.

    „The One“ sa obuhvatajućom funkcijom Ambilight.

    Ambilight televizori su jedini televizori sa LED svetlima iza ekrana koja reaguju na ono što gledate i okružuju vas aurom raznobojnog svetla. To menja sve: televizor izgleda veće, a doživljaj omiljenih serija, filmova i igara biće više obuhvatajući.

    „The One“ sa izgledom koji uzbuđuje. Philips P5 Procesor za obradu slike.

    „The One“ sa izgledom koji uzbuđuje. Philips P5 Procesor za obradu slike.

    Philips P5 procesor daje sliku koja je podjednako izvanredna kao i sadržaj koji obožavate. Detalji imaju primetno više dubine. Boje su živopisne, a nijanse kože izgledaju prirodno. Kontrast je toliko oštar da ćete osetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno tečni.

    „The One“ sa tehnologijama Dolby Vision i Dolby Atmos.

    „The One“ sa tehnologijama Dolby Vision i Dolby Atmos.

    Uz podršku za Dolby Vision i Dolby Atmos, filmovi, serije i igre izgledaju i zvuče neverovatno. Gledajte sliku onako kako je režiser to predvideo – nema više razočaravajućih scena koje su pretamne za gledanje! Jasno registrujte svaku reč. Iskusite zvučne efekte kao da se akcija stvarno odvija oko vas.

    Tanki televizor. Potpuno spreman za budućnost.

    Tanki televizor. Potpuno spreman za budućnost.

    Tražite televizor koji će se uklopiti u vašoj prostoriji? Ekran ovog Ambilight TV-a praktično bez okvira uklapa se u svaki enterijer, a postolje podesivo po visini idealno je za soundbar zvučnike. Naša ambalaža koristi reciklirani karton sa FSC sertifikatom, TV a za štampane materijale koristimo reciklirani papir.

    Philips bežični kućni audio sistem koji pokreće DTS Play-Fi

    Philips bežični kućni audio sistem koji pokreće DTS Play-Fi

    Odmah po otpakivanju dobijate odličan, jasan zvuk televizora. Ako želite više, Philips Wireless Home System sa tehnologijom DTS Play-Fi omogućava povezivanje sa kompatibilnim soundbar i bežičnim zvučnicima u domu za nekoliko sekundi. Možete čak i da kreirate sistem kućnog bioskopa sa surround zvukom u kojem će televizor imati ulogu centralnog zvučnika.

    Obožava gejming. 60 Hz, VRR, izuzetno malo kašnjenje na ulazu.

    Obožava gejming. 60 Hz, VRR, izuzetno malo kašnjenje na ulazu.

    Jedva čekate da igrate? Vaš Ambilight TV na 60 Hz sa HDMI 2.1 podržava dinamično igranje, a režim Ultra Motion Clarity daje oštriju, glatkiju sliku. Uključite konzolu i automatski se aktivira postavka izuzetno malog kašnjenja na ulazu, dok Ambilight režim za igranje čini uzbuđenje još većim.

    Zabava koju volite, uz malu pomoć kompanije Google.

    Zabava koju volite, uz malu pomoć kompanije Google.

    Šta želite da gledate? Google TV objedinjuje filmove, serije i druge sadržaje iz različitih aplikacija i usluga i organizuje ih samo za vas. Dobijaćete predloge na osnovu onoga što volite, a možete čak i da koristite aplikaciju Google TV na telefonu da biste personalizovali listu za gledanje u pokretu.

    Glasovna kontrola. Google Assistant. Radi sa Alexa.

    Glasovna kontrola. Google Assistant. Radi sa Alexa.

    Dobijate izbor glasovnih pomoćnika! Pritisnite taster Google Assistant na daljinskom upravljaču i pomoću glasa pretražujte filmove i serije, dobijajte preporuke, upravljajte kompatibilnim uređajima za pametni dom i još toga. Ili tražite od funkcije Alexa da upravlja televizorom pomoću uređaja sa podrškom za Alexa.

    Izuzetno oštra slika. Živopisno gledanje.

    Bez obzira na to šta gledate, uživaćete u svetloj, izuzetno oštroj slici sa živopisnim bojama. Uz to, ovaj 4K UHD Ambilight televizor je kompatibilan sa svim glavnim HDR formatima, pa ćete videti više detalja, čak i u tamnim i svetlim oblastima, kada strimujete HDR sadržaj.

    Tehničke specifikacije

    • Ambilight

      Ambilight funkcije
      • Prilagođava se boji zida
      • Longe režim
      • Režim za igre
      • Ambilight muzika
      • AmbiWakeup
      • AmbiSleep
      • kompatibilnost sa Philips Wireless Home Speakers
      • Ambilight početna animacija
      Ambilight verzija
      3-strana

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      55  inč
      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      139  cm
      Ekran
      4K Ultra HD LED
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Matična brzina osvežavanja
      60  Hz
      Procesor slike
      P5 Procesor za obradu slike
      Poboljšane karakteristike slike
      • Dolby Vision
      • HDR10+
      • Micro Dimming Pro
      • Natural Motion
      • Široka gama boja 90% DCI/P3
      • Podrška za CalMAN
      • HLG (Hybrid Log Gamma)

    • Rezolucija ulaznog signala ekrana

      Rezolucija – Intenzitet osvežavanja
      • 576p – 50Hz
      • 640x480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920x1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560x1440 – 60 Hz
      • 3840x2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Podešivač / Prijem / Prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Reprodukcija videa
      • PAL
      • SECAM
      Vodič za TV program*
      Elektronski TV vodič za 8 dana
      Oznaka jačine signala
      Da
      Teletekst
      1000 stranica hiperteksta
      HEVC podrška
      Da

    • Android televizor

      OS
      Google TV™
      Unapred instalirane aplikacije
      • Google Play Movies*
      • Google pretraga
      • YouTube
      • Netflix
      • Apple TV
      • BBC iplayer
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • YouTube Music
      • Aplikacija Fitness
      • Ambilight Aurora
      Količina memorije (fleš)
      16 GB*
      Gaming cloud
      Geforce Now

    • Smart TV funkcije

      Interaktivna televizija
      HbbTV
      Daljinski upravljač
      sa glasovnom funkcijom
      Glasovni pomoćnik*
      • Ugrađen Google Assistant
      • RC sa mikrofonom
      • Alexa podržana

    • Multimedijalne aplikacije

      Formati za reprodukciju video zapisa
      • Kontejneri: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Formati za reprodukciju muzike
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (od v2 do v9.2)
      • WMA-PRO (v9 i v10)
      • FLAC
      Podrška za formate titlova
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Formati za reprodukciju slika
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • Fotografija od 360 stepeni
      • HEIF

    • Obrada

      Procesorska snaga
      Četvorojezgarni

    • Zvuk

      Izlazna snaga (RMS)
      20 W
      Konfiguracija zvučnika
      2 zvučnika punog opsega od 10 W
      Kodek
      • Dolby Digital MS12 V2.6.1
      • DTS:X
      Poboljšanje zvuka
      • A.I. Sound
      • Clear Dialogue
      • Dolby Atmos
      • Dolby Bass Enhancement
      • Dolby Volume Leveler
      • Noćni režim
      • A.I. EQ
      • DTS Play-Fi
      • Mimi personalizovanje zvuka
      • Kalibracija prostorije

    • Mogućnost priključivanja

      Broj HDMI priključaka
      4
      HDMI karakteristike
      • 4K
      • Audio Return Channel
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prosleđivanje komandi daljinskog upravljanja
      • Sistemska kontrola zvuka
      • Stanje mirovanja sistema
      • Pokretanje jednim pritiskom na dugme
      Broj USB portova
      2
      Bežična veza
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dva opsega
      • Bluetooth 5.0
      Ostali priključci
      • Common Interface Plus (CI+)
      • Ethernet-LAN RJ-45
      • Digitalni audio izlaz (optički)
      • Izlaz za slušalice
      • Priključak za uslugu
      • Satelitski priključak
      HDCP 2.3
      Da, na svim HDMI portovima
      HDMI ARC
      Da, za HDMI 2
      HDMI 2.1 funkcije
      • eARC na HDMI 2
      • Podrška za eARC / VRR / ALLM
      • Brzina prenosa podataka maks. 48 Gb/s
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philips TV/SB
      • Spoljna postavka preko korisničkog interfejsa TV-a

    • Podržane HDMI video funkcije

      HDMI 1/2
      HDMI 2,0
      Igranje
      • ALLM
      • HDMI VRR
      • Dolby Vision igra
      HDMI 3/4
      HDMI 2,0
      HDR
      • Dolby Vision
      • HDR10
      • HLG
      • HDR10+

    • EU energetska kartica

      EPREL registracioni brojevi
      1533388
      Energetska klasa za SDR
      F
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za SDR
      77  kWč/1000h
      Energetska klasa za HDR
      G
      Energetski zahtevi u režimu uključenog napajanja za HDR
      118  kWč/1000h
      Potrošnja energije u isključenom stanju
      nije dostupno
      Umreženi režim pripravnosti
      2,0  W
      Korišćena tehnologija panela
      LED LCD

    • Napajanje

      Električna mreža
      AC 220–240 V, 50/60 Hz
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      manje od 0,3 W
      Funkcije za uštedu energije
      • Automatski tajmer za isključivanje
      • Isključivanje ekrana (za radio)
      • Eco režim
      • Svetlosni senzor

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Daljinski upravljač
      • 2 baterije veličine AAA
      • Stalak za sto
      • Kabl za napajanje
      • Vodič za brzi početak
      • Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima

    • Dizajn

      Boje na televizoru
      Antracit siva maska
      Dizajn postolja
      Ofsetno antracit sive šipke

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1231,0  mm
      Visina uređaja
      720,0  mm
      Dubina uređaja
      81,0  mm
      Težina proizvoda
      15,2  kg
      Širina uređaja (sa postoljem)
      1231.0  mm
      Visina uređaja (sa postoljem)
      740.0/778.0  mm
      Dubina uređaja (sa postoljem)
      256.0  mm
      Težina proizvoda ( sa postoljem)
      16.0  kg
      Širina kutije
      1360.0  mm
      Visina kutije
      840.0  mm
      Dubina kutije
      160.0  mm
      Težina s ambalažom
      19,5  kg
      Širina postolja
      737.0/1014.0  mm
      Visina stalka
      29.5/68.0  mm
      Dubina postolja
      256.0  mm
      Rastojanje između 2 postolja
      737.0/1014/0  mm
      Visina postolja do donje strane televizora
      29.5/68.0  mm
      Kompatibilan za montiranje na zid
      200 x 300 mm

    Šta je u kutiji?

    Ostale stavke u kutiji

    • Daljinski upravljač
    • 2 baterije veličine AAA
    • Stalak za sto
    • Kabl za napajanje
    • Vodič za brzi početak
    • Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima
    • Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
    • Ponuda Android aplikacija razlikuje se u zavisnosti od zemlje. Dodatne informacije potražite u lokalnoj Google Play prodavnici.
    • Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
    • Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Veličina memorije (fleš): 16 G, stvarni dostupan prostor na disku može da se razlikuje (u zavisnosti od npr. (unapred) instaliranih aplikacija, instaliranog operativnog sistema itd.)
    • Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
    • Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com
    • Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštićeni žigovi kompanije Amazon.com, Inc. ili njenih povezanih društava. Amazon Alexa je dostupna na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Potrebna je Disney+ pretplata. Podleže uslovima na https://www.disneyplus.com (c) 2020. Disney i njeni povezani entiteti. Disney+ je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Google Assistant je dostupan na Philips Android TV uređajima sa verzijom operativnog sistema Android O (8) ili novijom. Google Assistant je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC.
    • Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i predstavlja zaštićeni žig kompanije Google LLC. YouTube, Ok Google i druge oznake su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

