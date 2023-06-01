Pojmovi za pretragu

Prečišćivač i ovlaživač vazduha
    Serija 600i Prečišćivač vazduha

    AC0650/10

    Pritiskom na jedno dugme, prečišćivač vazduha uklanja alergene i zagađivače, uz minimalnu potrošnju energije. Njegov kompaktni, elegantni dizajn besprekorno se uklapa u vašem domu. Upravljajte prečišćivačem vazduha uvek i svuda pomoću aplikacije Philips Air+.

    Naš energetski najefikasniji, kompaktni prečišćivač vazduha

    Čisti vazduh od alergena i zagađivača

    • Prečišćava vazduh u prostoriji do 44 m²
    • Radi na maks. 12 W
    • Brzina isporuke čistog vazduha (CADR) 170 m³/h
    • Povezano je sa aplikacijom Air+
    Uklanja zagađivače za manje od 17 minuta (3)

    Naš prečišćivač vazduha pruža čist vazduh u svakom uglu prostorije pri CADR od 170 m3/h, pa temeljeno prečišćava vazduh u prostorijama do 44 m2. Zaboravite na zagađivače kao što su PM2.5, bakterije, polen, prašina, perut kućnih ljubimaca itd. za manje od 17 minuta (3).

    Filtrira 99,97% čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1)

    Naš 2-slojni sistem za filtriranje sa tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97% ultrafinih čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne samo da hvata zagađivače, već i koristi elektrostatičko pražnjenje za njihovo privlačenje, pa čisti do 2x veću količinu vazduha u odnosu na HEPA H13 filtriranje, uz veću energetsku efikasnost (2).

    Uklanja viruse i aerosole iz vazduha (5)

    VitaShield ne propušta praktično ništa, pa očekujte čistiji vazduh. Tehnologija VitaShield hvata aerosole, bacile i čestice veličine čak do 0,003 mikrona, manje od najmanjeg poznatog virusa. Spoljna laboratorija je nezavisno testirala uklanjanje H1N1 virusa iz vazduha. Takođe je testirano uklanjanje 99,99% virusa HCov-E229 (5).

    Energetski efikasan dizajn

    Daje čistiji vazduh uz minimalnu potrošnju energije i uštedu na računu za električnu energiju. Naš prečišćivač vazduha radi na maks. 12 W i 2x je energetski efikasniji od drugih vodećih prečišćivača vazduha (7). U režimu za spavanje troši samo 2 W, 30x manje energije od standardne sijalice.

    Izuzetno tih i bez svetlosnih smetnji

    Uživajte u mirnom snu sa našim inovativnim prečišćivačem. U režimu za spavanje, buka pri radu je samo 19 dB (6), što je tiše od šapata. Takođe, svetlo digitalnog displeja je prigušeno, čime se maksimalno smanjuje ometanje svetlom. Sa ovom postavkom, vazduh u vašem domu će uvek biti čist, čak i noću.

    Detaljno je testirano, za izdržljivost i pouzdan kvalitet

    Kada birate Philips, birate ga zato što je u pitanju pouzdan brend sa više od 80 godina iskustva na polju tretiranja vazduha i tehnologije za zdravlje. Naši prečišćivači vazduha prolaze 170 strogih provera pre puštanja u prodaju i imaju sertifikat organizacije European Centre for Allergy Research Foundation.

    Upravljajte prečišćivačem vazduha pomoću aplikacije Philips Air+

    Koristite našu aplikaciju za dodatnu praktičnost i kontrolu. Pomoću aplikacije možete da uključite/isključite prečišćivač, da podesite postavke brzine i da pratite status filtera. Osim toga, saznajte više o prečišćavanju vazduha pomoću naše kolekcije članaka u aplikaciji i proverite kvalitet vazduha na otvorenom, a sve to je dostupno uvek i svuda.

    Kompaktne dimenzije i elegantni dizajn

    Kompaktne dimenzije i elegantni dizajn našeg prečišćivača omogućavaju mu da se savršeno uklopi u svaki prostor, uz veoma jednostavno poboljšavanje kvaliteta vazduha i estetike doma. Sa visinom od samo 34 cm, savršen je za postavljanje na sto ili policu. Uživajte u svežem i čistom vazduhu uz dodir prefinjenosti.

    Indikator radnog veka filtera

    Naš prečišćivač vas upozorava kada dođe vreme za zamenu filtera, pa garantuje da uvek imate optimalne performanse uz minimum truda. Uz to, naš originalni Philips filter garantuje optimalne performanse do 12 meseci i garantuje čist vazduh tokom cele godine.

    3 ručne brzine: srednja, turbo, režim za spavanje

    Prilagodite doživljaj prečišćavanja vazduha uz tri različite brzine na našem prečišćivaču: režim za spavanje, srednja i turbo. Za efikasno prečišćavanje vazduha kada je nivo zagađenja visok, samo podesite prečišćivač na turbo režim za najbrže rezultate.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Tip proizvoda
      Prečišćivač vazduha
      Tehnologija
      HEPA NanoProtect
      Boja
      Bela, svila bež
      Primarni materijal
      Plastika
      Povezivanje na internet
      Da
      Wi-Fi opseg
      2,4 GHz
      Glasovna kontrola
      Ne

    • Tehničke specifikacije

      Maksimalna snaga
      12 W
      Senzori za kvalitet vazduha
      Ne
      Min. nivo zvuka
      19 dB(A)
      Maks. nivo zvuka
      49 dB(A)

    • Performanse

      CADR (brzina pravljenja čistog vazduha) (čestice, GB/T)
      170 m³/h
      Slojevi filtera
      HEPA, predfilter
      Filtracija čestica
      99,97% od 0,003 mikrona
      Maks. veličina prostorije
      44 m2

    • Mogućnost korišćenja

      Dužina kabla
      1,6 m
      Planer
      Da (u aplikaciji)
      Automatski režim
      Ne
      Režim za spavanje
      Da
      Podešavanje brzine
      Da (spavanje, srednja, turbo)
      Ambijentalno noćno svetlo
      Ne
      Povratne informacije o kvalitetu vazduha
      Ne
      Interfejs
      Digitalni (osetljiv na dodir)
      Preporučena zamena filtera
      1 godina

    • Bezbednosna funkcija

      Dečja brava
      Ne

    • Težina i dimenzije

      Visina proizvoda
      34,1 cm
      Težina proizvoda
      2,2 kg
      Širina proizvoda
      23,7 cm
      Dužina proizvoda
      24,3 cm
      Dužina pakovanja
      26,3 cm
      Širina ambalaže
      26,3 cm
      Visina ambalaže
      37,5 cm
      Težina ambalaže
      3,2 kg

    • Energetska efikasnost

      Potrošnja energije u stanju pripravnosti
      < 1 W
      Napon
      100-240 V
      Frekvencija
      50/60 Hz

    • Održavanje

      Garancija
      2 godine

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      2-u-1 HEPA filter
      Povezani dodaci 1
      FY0611

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Kina

    • (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa NaCl aerosolom od strane iUTA, u skladu sa DIN 71460-1.
    • (2) Prečišćivači vazduha kompanije Philips imaju veću brzinu isporuke čistog vazduha i energetsku efikasnost sa NanoProtect HEPA filterom nego sa HEPA H13 filterom, kada se testiraju prema standardu GB/T 18801.
    • (3) U pitanju je teoretsko vreme za jednokratno čišćenje izračunato deljenjem CADR 170 m²/h veličinom prostorije od 48 m² (pod pretpostavkom da je površina poda prostorije 20 m², a visina 2,4 m).
    • (4) Od vazduha koji prolazi kroz materijal filtera, testirano pomoću prašine polena breze na filteru u skladu sa SOP 350.003 austrijskog OFI instituta.
    • (5) Testiranje brzine smanjivanja količine mikroorganizama u spoljnoj laboratoriji, sa aparatom koji radi u turbo režimu 1,5 h u komori za testiranje koja je zagađena aerosolima virusa HCOV-229E. Iako je sa njim povezan, HCOV-229E nije SARS-CoV-2, koji izaziva Covid-19.
    • (6) Prosečni nivo buke, testiran u skladu sa IEC 60704-1 - 2020, MOD.
    • (7) Deklarisani CADR po vatu, pri maks. snazi, u odnosu na 20 najprodavanijih prečišćivača vazduha na Amazon Germany, mart 2023.
    • (8) Preporučeni radni vek se izračunava na osnovu prosečnog vremena korišćenja Philips korisnika i podataka SZO o nivou zagađenja u gradu. Na stvarni radni vek utiču okruženje i učestalost korišćenja. Primenljivo je samo u zemljama u kojima je dostupna Philips prodavnica.
