Kompaktne dimenzije i elegantni dizajn

Kompaktne dimenzije i elegantni dizajn našeg prečišćivača omogućavaju mu da se savršeno uklopi u svaki prostor, uz veoma jednostavno poboljšavanje kvaliteta vazduha i estetike doma. Sa visinom od samo 34 cm, savršen je za postavljanje na sto ili policu. Uživajte u svežem i čistom vazduhu uz dodir prefinjenosti.