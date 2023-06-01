AC0650/10
Naš energetski najefikasniji, kompaktni prečišćivač vazduha
Pritiskom na jedno dugme, prečišćivač vazduha uklanja alergene i zagađivače, uz minimalnu potrošnju energije. Njegov kompaktni, elegantni dizajn besprekorno se uklapa u vašem domu. Upravljajte prečišćivačem vazduha uvek i svuda pomoću aplikacije Philips Air+.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Naš prečišćivač vazduha pruža čist vazduh u svakom uglu prostorije pri CADR od 170 m3/h, pa temeljeno prečišćava vazduh u prostorijama do 44 m2. Zaboravite na zagađivače kao što su PM2.5, bakterije, polen, prašina, perut kućnih ljubimaca itd. za manje od 17 minuta (3).
Naš 2-slojni sistem za filtriranje sa tehnologijom NanoProtect HEPA hvata impresivnih 99,97% ultrafinih čestica veličine čak do 0,003 mikrona (1) Tehnologija NanoProtect HEPA ne samo da hvata zagađivače, već i koristi elektrostatičko pražnjenje za njihovo privlačenje, pa čisti do 2x veću količinu vazduha u odnosu na HEPA H13 filtriranje, uz veću energetsku efikasnost (2).
VitaShield ne propušta praktično ništa, pa očekujte čistiji vazduh. Tehnologija VitaShield hvata aerosole, bacile i čestice veličine čak do 0,003 mikrona, manje od najmanjeg poznatog virusa. Spoljna laboratorija je nezavisno testirala uklanjanje H1N1 virusa iz vazduha. Takođe je testirano uklanjanje 99,99% virusa HCov-E229 (5).
Daje čistiji vazduh uz minimalnu potrošnju energije i uštedu na računu za električnu energiju. Naš prečišćivač vazduha radi na maks. 12 W i 2x je energetski efikasniji od drugih vodećih prečišćivača vazduha (7). U režimu za spavanje troši samo 2 W, 30x manje energije od standardne sijalice.
Uživajte u mirnom snu sa našim inovativnim prečišćivačem. U režimu za spavanje, buka pri radu je samo 19 dB (6), što je tiše od šapata. Takođe, svetlo digitalnog displeja je prigušeno, čime se maksimalno smanjuje ometanje svetlom. Sa ovom postavkom, vazduh u vašem domu će uvek biti čist, čak i noću.
Kada birate Philips, birate ga zato što je u pitanju pouzdan brend sa više od 80 godina iskustva na polju tretiranja vazduha i tehnologije za zdravlje. Naši prečišćivači vazduha prolaze 170 strogih provera pre puštanja u prodaju i imaju sertifikat organizacije European Centre for Allergy Research Foundation.
Koristite našu aplikaciju za dodatnu praktičnost i kontrolu. Pomoću aplikacije možete da uključite/isključite prečišćivač, da podesite postavke brzine i da pratite status filtera. Osim toga, saznajte više o prečišćavanju vazduha pomoću naše kolekcije članaka u aplikaciji i proverite kvalitet vazduha na otvorenom, a sve to je dostupno uvek i svuda.
Kompaktne dimenzije i elegantni dizajn našeg prečišćivača omogućavaju mu da se savršeno uklopi u svaki prostor, uz veoma jednostavno poboljšavanje kvaliteta vazduha i estetike doma. Sa visinom od samo 34 cm, savršen je za postavljanje na sto ili policu. Uživajte u svežem i čistom vazduhu uz dodir prefinjenosti.
Naš prečišćivač vas upozorava kada dođe vreme za zamenu filtera, pa garantuje da uvek imate optimalne performanse uz minimum truda. Uz to, naš originalni Philips filter garantuje optimalne performanse do 12 meseci i garantuje čist vazduh tokom cele godine.
Prilagodite doživljaj prečišćavanja vazduha uz tri različite brzine na našem prečišćivaču: režim za spavanje, srednja i turbo. Za efikasno prečišćavanje vazduha kada je nivo zagađenja visok, samo podesite prečišćivač na turbo režim za najbrže rezultate.
Opšte specifikacije
Tehničke specifikacije
Performanse
Mogućnost korišćenja
Bezbednosna funkcija
Težina i dimenzije
Energetska efikasnost
Održavanje
Kompatibilnost
Zemlja porekla
