AC2220/10
Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk.
Uživajte u čistom i bezbednom vazduhu kod kuće uz naš najtiši prečišćivač. Uklanja 99,97% alergena i zagađivača za nekoliko minuta, uz minimalnu potrošnju energije i nivo buke. Sa elegantnim dizajnom i pametnim kontrolama, neprimetno se uklapa u vaš dom i stil života.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Sa snažnom filtracijom od 420 m³/h (CADR) (1), može lako da prečisti prostore do 109 m² i može da očisti prostoriju od 20 m² za manje od 7 minuta (2).
Iskusite naš najtiši prečišćivač sa tehnologijom SilentWings. Inspirisan nečujnim letom sova, naš dizajn lopatica ventilatora obezbeđuje prečišćavanje tiho kao 13 dB(A).
Troslojna filtracija koja se sastoji od predfiltera, HEPA NanoProtect i aktivnog uglja hvata 99,97% čestica veličine do 0,003 mikrona (4) – manje od najmanjeg poznatog virusa!
Originalni filteri obezbeđuju optimalne performanse tokom 3 godine (5), smanjujući muke i troškove. Prečišćivač izračunava vek trajanja filtera i obaveštava vas kada je potrebna zamena.
Izaberite raspored Dečje rutine za spavanje da biste temeljno očistili vazduh pre nego što počne vreme za spavanje vašeg deteta. Uređaj se zatim prebacuje u tihi režim za spavanje, dok nežno noćno svetlo ostaje upaljeno. Tako se mališani osećaju bezbedno u mraku, a roditelji su mirni tokom cele noći.
Celodnevna zaštita za osobe koje pate od alergija. Uklanja 99,99% alergena grinja, polena, kućnih ljubimaca ili spora buđi (6), poznatih okidača simptoma alergije ili polenske groznice (7). ECARF sertifikat za proizvode pogodne za alergičare.
Uklanja 99,9% virusa i bakterija iz vazduha. Nezavisno testiran da eliminiše virus gripa H1N1 (8) i bakteriju Staphylococcus (9).
Sloj sa aktivnim ugljem hvata neprijatne mirise i uklanja > 95% gasnih zagađivača koji štete vazduhu u zatvorenom (10): NO2 od industrijskog i saobraćajnog zagađenja, toluen ili VOC iz farbe, deterdženata i nameštaja. Bezbedno i efektivno: nema emisije jona, hemikalija ili ozona.
Uživajte u čistijem vazduhu i održite nizak račun za struju. Prečišćivač vazduha troši samo 28 W pri najvećoj snazi, manje energije od standardne sijalice.
Tehnologija AeraSense skenira vazduh 1000 puta u sekundi radi detektovanja zagađivača i izveštava o kvalitetu vazduha u realnom vremenu na displeju proizvoda ili u aplikaciji. U automatskom režimu, uređaj inteligentno bira pravu brzinu radi reagovanja na svaku situaciju.
Uparite prečišćivač vazduha sa aplikacijom Air+ radi praćenja kvaliteta vazduha u zatvorenom i na otvorenom, daljinskog upravljanja i glasovnih komandi pomoću usluga Google i Alexa. U aplikaciji, izaberite režim Auto+ za AI tehnologiju koja se prilagođava vašoj rutini, uz maksimalno smanjivanje buke i potrošnje energije.
Odaberite „Fresh Wake-up“ (Probudite se osveženi) da bi se brzina prečišćavanja polako povećala pre podešenog vremena buđenja. Noću, „Fresh Bedtime“ (Svežina uveče) temeljno prečišćava vazduh u prostoriji pre nego što legnete i dočekuje vas ugodnim, toplim noćnim svetlom.
Opšte specifikacije
Tehničke specifikacije
Performanse
Mogućnost korišćenja
Bezbednosna funkcija
Energetska efikasnost
Održavanje
Kompatibilnost
Težina i dimenzije
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.