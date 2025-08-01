Pojmovi za pretragu

Prečišćivač i ovlaživač vazduha
  • Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk. Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk. Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk.
  • Play Pause

    PureProtect Quiet serije 2200 Pametni prečišćivač vazduha

    AC2220/10

    Prosečna ocena / 5
    • Komentari Komentari Komentari

    Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk.

    Uživajte u čistom i bezbednom vazduhu kod kuće uz naš najtiši prečišćivač. Uklanja 99,97% alergena i zagađivača za nekoliko minuta, uz minimalnu potrošnju energije i nivo buke. Sa elegantnim dizajnom i pametnim kontrolama, neprimetno se uklapa u vaš dom i stil života.

    Pogledajte sve pogodnosti

    PureProtect Quiet serije 2200 Pametni prečišćivač vazduha

    Slični proizvodi

    Pogledajte sve Prečišćivač vazduha

    Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk.

    Efektivno hvata alergene i zagađivače.

    • Prečišćava vazduh u prostorijama do 109 m²
    • Naš najtiši prečišćivač
    • Vek trajanja filtera od 3 godine
    • Brzina ispuštanja čistog vazduha 420 m³/h (CADR)
    • HEPA i filter sa aktivnim ugljem
    Temeljno prečišćavanje prostorija do 109 m²

    Temeljno prečišćavanje prostorija do 109 m²

    Sa snažnom filtracijom od 420 m³/h (CADR) (1), može lako da prečisti prostore do 109 m² i može da očisti prostoriju od 20 m² za manje od 7 minuta (2).

    Naš najtiši prečišćivač vazduha, projektovan za nizak nivo buke

    Naš najtiši prečišćivač vazduha, projektovan za nizak nivo buke

    Iskusite naš najtiši prečišćivač sa tehnologijom SilentWings. Inspirisan nečujnim letom sova, naš dizajn lopatica ventilatora obezbeđuje prečišćavanje tiho kao 13 dB(A).

    Troslojni HEPA filter zadržava 99,97% ultrafinih čestica

    Troslojni HEPA filter zadržava 99,97% ultrafinih čestica

    Troslojna filtracija koja se sastoji od predfiltera, HEPA NanoProtect i aktivnog uglja hvata 99,97% čestica veličine do 0,003 mikrona (4) – manje od najmanjeg poznatog virusa!

    Dugo trajanje filtera od 3 godine

    Dugo trajanje filtera od 3 godine

    Originalni filteri obezbeđuju optimalne performanse tokom 3 godine (5), smanjujući muke i troškove. Prečišćivač izračunava vek trajanja filtera i obaveštava vas kada je potrebna zamena.

    Stvorite umirujuću, čistu sobu za decu sa noćnim svetlom

    Stvorite umirujuću, čistu sobu za decu sa noćnim svetlom

    Izaberite raspored Dečje rutine za spavanje da biste temeljno očistili vazduh pre nego što počne vreme za spavanje vašeg deteta. Uređaj se zatim prebacuje u tihi režim za spavanje, dok nežno noćno svetlo ostaje upaljeno. Tako se mališani osećaju bezbedno u mraku, a roditelji su mirni tokom cele noći.

    Hvata 99,99% alergena iz prašine, polena ili od kućnih ljubimaca

    Hvata 99,99% alergena iz prašine, polena ili od kućnih ljubimaca

    Celodnevna zaštita za osobe koje pate od alergija. Uklanja 99,99% alergena grinja, polena, kućnih ljubimaca ili spora buđi (6), poznatih okidača simptoma alergije ili polenske groznice (7). ECARF sertifikat za proizvode pogodne za alergičare.

    Efektivno smanjuje količinu virusa i bakterija u vazduhu

    Efektivno smanjuje količinu virusa i bakterija u vazduhu

    Uklanja 99,9% virusa i bakterija iz vazduha. Nezavisno testiran da eliminiše virus gripa H1N1 (8) i bakteriju Staphylococcus (9).

    Hvata mirise i gasne zagađivače

    Hvata mirise i gasne zagađivače

    Sloj sa aktivnim ugljem hvata neprijatne mirise i uklanja > 95% gasnih zagađivača koji štete vazduhu u zatvorenom (10): NO2 od industrijskog i saobraćajnog zagađenja, toluen ili VOC iz farbe, deterdženata i nameštaja. Bezbedno i efektivno: nema emisije jona, hemikalija ili ozona.

    Manja potrošnja energije od sijalice

    Manja potrošnja energije od sijalice

    Uživajte u čistijem vazduhu i održite nizak račun za struju. Prečišćivač vazduha troši samo 28 W pri najvećoj snazi, manje energije od standardne sijalice.

    Inteligentno prepoznaje i prilagođava se kvalitetu vazduha u zatvorenom

    Inteligentno prepoznaje i prilagođava se kvalitetu vazduha u zatvorenom

    Tehnologija AeraSense skenira vazduh 1000 puta u sekundi radi detektovanja zagađivača i izveštava o kvalitetu vazduha u realnom vremenu na displeju proizvoda ili u aplikaciji. U automatskom režimu, uređaj inteligentno bira pravu brzinu radi reagovanja na svaku situaciju.

    Upravljajte prečišćivačem sa bilo kog mesta pomoću aplikacije Philips Air+

    Upravljajte prečišćivačem sa bilo kog mesta pomoću aplikacije Philips Air+

    Uparite prečišćivač vazduha sa aplikacijom Air+ radi praćenja kvaliteta vazduha u zatvorenom i na otvorenom, daljinskog upravljanja i glasovnih komandi pomoću usluga Google i Alexa. U aplikaciji, izaberite režim Auto+ za AI tehnologiju koja se prilagođava vašoj rutini, uz maksimalno smanjivanje buke i potrošnje energije.

    Idite na spavanje i budite se uz svež, čist vazduh

    Idite na spavanje i budite se uz svež, čist vazduh

    Odaberite „Fresh Wake-up“ (Probudite se osveženi) da bi se brzina prečišćavanja polako povećala pre podešenog vremena buđenja. Noću, „Fresh Bedtime“ (Svežina uveče) temeljno prečišćava vazduh u prostoriji pre nego što legnete i dočekuje vas ugodnim, toplim noćnim svetlom.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Boja
      Arktička bela
      Povezivanje na internet
      Da (aplikacija Air+)
      Glasovna kontrola
      Da (Alexa, Google Home)

    • Tehničke specifikacije

      Maksimalna snaga
      28 W
      Senzori za kvalitet vazduha
      PM2.5
      Min. nivo zvuka
      13 dB
      Maks. nivo zvuka
      45 dB

    • Performanse

      CADR (brzina pravljenja čistog vazduha) (čestice, GB/T)
      420 m3/h
      Slojevi filtera
      HEPA, aktivni ugalj, predfilter
      Filtracija čestica
      99,97% od 0,003 mikrona
      Maks. veličina prostorije
      109 m2

    • Mogućnost korišćenja

      Dužina kabla
      1,5 m
      Planer
      Da (u aplikaciji)
      Automatski režim
      Da
      Režim za spavanje
      Da
      Podešavanje brzine
      Da (5 nivoa)
      Automatsko zatamnjivanje displeja
      Da
      Ambijentalno noćno svetlo
      Da
      Povratne informacije o kvalitetu vazduha
      Prsten u boji, numerički
      Preporučena zamena filtera
      3 godine

    • Bezbednosna funkcija

      Dečja brava
      Da

    • Energetska efikasnost

      Napon
      100-240 V

    • Održavanje

      Servisiranje
      2 godine međunarodne garancije

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      FY2200/30

    • Težina i dimenzije

      Dimenzije aparata (Š x D x V)
      48,6 x 28 x 28 cm
      Težina proizvoda
      4,1 kg
      Dimenzije pakovanja (D x Š x V)
      54 x 34,8 x 34,8 cm
      Masa s ambalažom
      5,72 kg

    Badge-D2C

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

    Predloženi proizvodi

    Nedavno pregledani proizvodi

    Komentari

    Budite prvi koji će oceniti ovaj artikal

    • (1) CADR testira sertifikovana nezavisna laboratorija, u skladu sa GB/T18801-2022
    • (2) Izračunava se u skladu sa standardom NRCC-54013
    • (3) Zvučni pritisak, IEC 60704, na 1,5 m.
    • (4) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je u skladu sa standardom DIN 71460 sa NaCl aerosolom 0,003 um i 0,3 um, institut iUTA
    • (5) Izračunata prosečna vrednost. Radni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i korišćenja
    • (6) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano je sa kućnim grinjama, polenom breze i mačijim alergenima u skladu sa SOP 350.003 austrijskog instituta OFI
    • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, autora J. Bousquet i približno 50 drugih spoljnih stručnjaka, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
    • (8) Testiranje brzine smanjivanja količine mikroorganizama od strane spoljne laboratorije, sa virusom gripa (H1N1) u komori za testiranje od 30 m3, pomoću režima turbo tokom 1 h
    • (9) Testirano je u skladu sa standardom GB 21551.3-2010 sa S. Albus, komora od 30 m3, 1 h, režim Turbo, spoljna laboratorija
    • (10) Testiranje u spoljnoj GMT laboratoriji u skladu sa standardom GB/T 18801-2022 sa TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, režim Turbo tokom 1 h.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Sva prava zadržana.

    Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.