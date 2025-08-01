Naš najtiši prečišćivač. Čist vazduh, jedva čujan zvuk.

Uživajte u čistom i bezbednom vazduhu kod kuće uz naš najtiši prečišćivač. Uklanja 99,97% alergena i zagađivača za nekoliko minuta, uz minimalnu potrošnju energije i nivo buke. Sa elegantnim dizajnom i pametnim kontrolama, neprimetno se uklapa u vaš dom i stil života.