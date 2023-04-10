Pojmovi za pretragu

    Lumea IPL Strujni adapter

    CP0517

    Omogućava vam da povežete Lumea IPL na zidnu utičnicu

    Ovaj adapter za napajanje omogućava povezivanje uređaja Lumea IPL na mrežno napajanje.

    Kompatibilni proizvodi

    • Bela
    • Samo za UK
    • Dužina kabla: 2,0 m
    • 3-pinski

    Tehničke specifikacije

    • Zamenljivi deo

      Pogodno za sledeće modele
      • BRI944
      • BRI945
      • BRI947
      • BRI948
      • BRI949
      • BRI950
      • BRI953
      • BRI954
      • BRI955
      • BRI956
      • BRI957
      • BRI958
      • BRP958
