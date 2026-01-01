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  • Posuda za kapljanje
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Obustavljeno

Posuda za kapljanje

CP1138

Posuda za kapljanje
Ova posuda za sakupljanje tečnosti prikuplja ostatke tečnosti iz uređaja. Lako se uklanja i čisti. Kompatibilna je sa uređajima serije PHILIPS 3000 i PHILIPS 4000
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Posuda za kapljanje

  • PHILIPS 4000

  • Može se skinuti za lako čišćenje

  • Nije pogodno za mašinu za pranje sudova

Tehničke specifikacije

Uputstva i Dokumentacija

Lokalizovani komercijalni letak - English (US)

  • PDF datoteka, 188.5 kB
  • 5 May 2021

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