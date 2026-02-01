Baršunasta mlečna pena, za sve vaše omiljene napitke iz kafića

Rezultati kvaliteta kao iz kafića takođe znače i baršunastu mlečnu penu, toplu ili hladnu. Tu na scenu stupa LatteGo Pro. Od kapučina do ledenog latea, naš sistem za mleko pruža rezultate kvaliteta kao iz kafića, koristeći kako mleko životinjskog porekla, tako i biljna mleka. Bezbedan je za pranje u mašini za sudove, a to što nema cevi znači da ga možete očistiti za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode. Doživite penu sledećeg nivoa uz LatteGo Pro: inovativnu mutilicu za mleko u našem sistemu aparata za kafu.