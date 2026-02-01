EP8757/20
Ukus kao iz kafića, osećaj kao kod kuće
Uživajte u kafi kvaliteta kao iz kafića kod kuće uz Philips Café Aromis. Kreirajte 50+ napitaka, od espresa do hladne kafe, napravljenih sa više zrna* za taj ukus nalik na kafu iz kafića. Napravite baršunastu toplu ili hladnu penu pomoću sistema LatteGo Pro i očistite ga za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Tajna intenziteta nalik na kafu iz kafića? Naša tehnologija BrewExtract dozira i pritiska više zrna* u svaku pripremu kako bi kreirala taj nepogrešivi ukus nalik na kafu iz kafića pomoću vašeg aparata za espreso. Želite da bude baš kako treba? Podesite napitak koristeći jedan od 7 nivoa intenziteta.
Rezultati kvaliteta kao iz kafića takođe znače i baršunastu mlečnu penu, toplu ili hladnu. Tu na scenu stupa LatteGo Pro. Od kapučina do ledenog latea, naš sistem za mleko pruža rezultate kvaliteta kao iz kafića, koristeći kako mleko životinjskog porekla, tako i biljna mleka. Bezbedan je za pranje u mašini za sudove, a to što nema cevi znači da ga možete očistiti za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode. Doživite penu sledećeg nivoa uz LatteGo Pro: inovativnu mutilicu za mleko u našem sistemu aparata za kafu.
Istražite 50+ kreacija tople i hladne kafe, od bogatih espresa do osvežavajućih hladnih napitaka. Ovaj aparat za toplu i ledenu kafu je savršeno rešenje za porodice i ljubitelje kafe koji traže raznovrsnost na nivou kafića kod kuće.
Očistite LatteGo Pro za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili ga stavite u mašinu za sudove. Jedinica za kuvanje se može očistiti pod mlazom vode. Kada dođe vreme za pokretanje programa čišćenja, kao što je uklanjanje kamenca, aparat će vas voditi kroz proces.
Intuitivni TFT ekran osetljiv na dodir od 4,3" osigurava lako pravljenje kafe uz kuvanje jednim dodirom i personalizovane korisničke profile. Jednostavne kontrole olakšavaju svima u domaćinstvu da uživaju u vrhunskim kafama kod kuće.
Upoznajte svog barista asistenta, pomoćnika koji se trudi da vašu kafu učini boljom, svakog dana. Možete ga koristiti na aparatu ili u aplikaciji HomeID. Razgovarajte i recite mu koja zrna koristite, a on će automatski podesiti postavke kuvanja kako biste dobili najbolju ekstrakciju iz zrna. Pomoću barista asistenta možete podesiti jačinu, količinu ili temperaturu prema svom ukusu – čak i prilikom kuvanja na daljinu. Uvek vam je na usluzi, tako da svaka šoljica deluje kao da ju je napravio pravi barista u vašoj kuhinji.
Doživite osvežavajući hladni napitak pritiskom na dugme – dobro uravnotežen i gladak, spreman na zahtev.
Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvuk aparata, olakšavajući uživanje u jednostavnom zadovoljstvu kuvanja kafe. Koristeći zvučnu izolaciju i tiho mlevenje, naši aparati prave 40% manje buke od prethodnih modela i dolaze sa sertifikatom Quiet Mark.
Kafa kvaliteta kao iz kafića počinje sa sveže mlevenim zrnima. Dodajte omiljena zrna, izaberite kafu i pustite da integrisani mlin oslobodi tu neodoljivu aromu i ukus. Fino podesite granulaciju koristeći jednu od 12 postavki, od fine do grube.
Uživajte u više ukusa i jakoj kafi bez gorčine koristeći našu funkciju dodatne doze. Možete je dodati bilo kom od naših recepata za kafu, osim kada koristite funkciju za prethodno mlevenu kafu.
Koristite Eko režim da biste smanjili potrošnju vode i energije, bez kompromisa po pitanju kvaliteta kafe. Naš Philips Café Aromis vam omogućava da prigušite glavno svetlo i svetlo na šoljici ranije od podrazumevanog vremena, koristite manje vode prilikom ispiranja, brže pređete u režim pripravnosti ili smanjite osvetljenost.
Napravite do 5000 šoljica bez potrebe za uklanjanjem kamenca zahvaljujući AquaClean filteru. Prečišćava vodu pre pripreme, pa dobijate istaknutiji ukus kafe.
Dobijte savete o kafi, recepte i pomoć direktno putem aplikacije HomeID – vašeg digitalnog barista pratioca na svakom koraku putovanja.
Aparat za kafu Philips Café Aromis sa mlinom i mutilicom za penu ne samo da kuva ukusnu kafu, već i ulepšava kuhinju. Elegantna završna obrada, meke obline i intuitivan ekran kombinuju se da dodaju elegantan, evropski pečat vašem domu.
Skuvajte više visokokvalitetne kafe i ređe dopunjujte zahvaljujući izdašnom rezervoaru za vodu od 1,9 l. To je šoljica za šoljicom za celu porodicu ili kada imate goste.
