Kafa
    Café Aromis serija 8000 Philips automatski aparat za kafu

    EP8757/20

    Ukus kao iz kafića, osećaj kao kod kuće

    Uživajte u kafi kvaliteta kao iz kafića kod kuće uz Philips Café Aromis. Kreirajte 50+ napitaka, od espresa do hladne kafe, napravljenih sa više zrna* za taj ukus nalik na kafu iz kafića. Napravite baršunastu toplu ili hladnu penu pomoću sistema LatteGo Pro i očistite ga za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode.

    Café Aromis serija 8000 Philips automatski aparat za kafu

    Intenzitet koji volite, od espresa do hladne kafe

    • Rezultati kvaliteta kao iz kafića uz tehnologiju BrewExtract
    • Baršunasta mlečna pena uz LatteGo Pro
    • 50+ toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje
    • Čišćenje bez muke
    • Intuitivan ekran lak za korišćenje
    Više zrna, više ukusa

    Više zrna, više ukusa

    Tajna intenziteta nalik na kafu iz kafića? Naša tehnologija BrewExtract dozira i pritiska više zrna* u svaku pripremu kako bi kreirala taj nepogrešivi ukus nalik na kafu iz kafića pomoću vašeg aparata za espreso. Želite da bude baš kako treba? Podesite napitak koristeći jedan od 7 nivoa intenziteta.

    Baršunasta mlečna pena, za sve vaše omiljene napitke iz kafića

    Baršunasta mlečna pena, za sve vaše omiljene napitke iz kafića

    Rezultati kvaliteta kao iz kafića takođe znače i baršunastu mlečnu penu, toplu ili hladnu. Tu na scenu stupa LatteGo Pro. Od kapučina do ledenog latea, naš sistem za mleko pruža rezultate kvaliteta kao iz kafića, koristeći kako mleko životinjskog porekla, tako i biljna mleka. Bezbedan je za pranje u mašini za sudove, a to što nema cevi znači da ga možete očistiti za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode. Doživite penu sledećeg nivoa uz LatteGo Pro: inovativnu mutilicu za mleko u našem sistemu aparata za kafu.

    50+ toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje

    50+ toplih i hladnih napitaka za svako raspoloženje

    Istražite 50+ kreacija tople i hladne kafe, od bogatih espresa do osvežavajućih hladnih napitaka. Ovaj aparat za toplu i ledenu kafu je savršeno rešenje za porodice i ljubitelje kafe koji traže raznovrsnost na nivou kafića kod kuće.

    Svo uživanje uz minimalno čišćenja

    Svo uživanje uz minimalno čišćenja

    Očistite LatteGo Pro za 10 sekundi ispiranjem pod mlazom vode ili ga stavite u mašinu za sudove. Jedinica za kuvanje se može očistiti pod mlazom vode. Kada dođe vreme za pokretanje programa čišćenja, kao što je uklanjanje kamenca, aparat će vas voditi kroz proces.

    Vaša omiljena kafa, pritiskom na dugme

    Vaša omiljena kafa, pritiskom na dugme

    Intuitivni TFT ekran osetljiv na dodir od 4,3" osigurava lako pravljenje kafe uz kuvanje jednim dodirom i personalizovane korisničke profile. Jednostavne kontrole olakšavaju svima u domaćinstvu da uživaju u vrhunskim kafama kod kuće.

    Vaš barista kod kuće

    Vaš barista kod kuće

    Upoznajte svog barista asistenta, pomoćnika koji se trudi da vašu kafu učini boljom, svakog dana. Možete ga koristiti na aparatu ili u aplikaciji HomeID. Razgovarajte i recite mu koja zrna koristite, a on će automatski podesiti postavke kuvanja kako biste dobili najbolju ekstrakciju iz zrna. Pomoću barista asistenta možete podesiti jačinu, količinu ili temperaturu prema svom ukusu – čak i prilikom kuvanja na daljinu. Uvek vam je na usluzi, tako da svaka šoljica deluje kao da ju je napravio pravi barista u vašoj kuhinji.

    Autentičan ukus hladnog napitka

    Autentičan ukus hladnog napitka

    Doživite osvežavajući hladni napitak pritiskom na dugme – dobro uravnotežen i gladak, spreman na zahtev.

    40% tiši sa tehnologijom SilentBrew**

    40% tiši sa tehnologijom SilentBrew**

    Naša patentirana tehnologija SilentBrew smanjuje zvuk aparata, olakšavajući uživanje u jednostavnom zadovoljstvu kuvanja kafe. Koristeći zvučnu izolaciju i tiho mlevenje, naši aparati prave 40% manje buke od prethodnih modela i dolaze sa sertifikatom Quiet Mark.

    Aromatična kafa od svežih zrna

    Aromatična kafa od svežih zrna

    Kafa kvaliteta kao iz kafića počinje sa sveže mlevenim zrnima. Dodajte omiljena zrna, izaberite kafu i pustite da integrisani mlin oslobodi tu neodoljivu aromu i ukus. Fino podesite granulaciju koristeći jednu od 12 postavki, od fine do grube.

    Još više ukusa zahvaljujući funkciji za dodatni espreso

    Još više ukusa zahvaljujući funkciji za dodatni espreso

    Uživajte u više ukusa i jakoj kafi bez gorčine koristeći našu funkciju dodatne doze. Možete je dodati bilo kom od naših recepata za kafu, osim kada koristite funkciju za prethodno mlevenu kafu.

    Uštedite na potrošnji vode i energije pomoću režima Eko

    Uštedite na potrošnji vode i energije pomoću režima Eko

    Koristite Eko režim da biste smanjili potrošnju vode i energije, bez kompromisa po pitanju kvaliteta kafe. Naš Philips Café Aromis vam omogućava da prigušite glavno svetlo i svetlo na šoljici ranije od podrazumevanog vremena, koristite manje vode prilikom ispiranja, brže pređete u režim pripravnosti ili smanjite osvetljenost.

    Do 5000 šoljica*** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru

    Do 5000 šoljica*** bez uklanjanja kamenca zahvaljujući AquaClean filteru

    Napravite do 5000 šoljica bez potrebe za uklanjanjem kamenca zahvaljujući AquaClean filteru. Prečišćava vodu pre pripreme, pa dobijate istaknutiji ukus kafe.

    Kuvajte na daljinu i dobijajte savete pomoću aplikacije HomeID

    Kuvajte na daljinu i dobijajte savete pomoću aplikacije HomeID

    Dobijte savete o kafi, recepte i pomoć direktno putem aplikacije HomeID – vašeg digitalnog barista pratioca na svakom koraku putovanja.

    Dizajniran da ulepša vaš dom

    Dizajniran da ulepša vaš dom

    Aparat za kafu Philips Café Aromis sa mlinom i mutilicom za penu ne samo da kuva ukusnu kafu, već i ulepšava kuhinju. Elegantna završna obrada, meke obline i intuitivan ekran kombinuju se da dodaju elegantan, evropski pečat vašem domu.

    Više šoljica, ređe dopunjavanje

    Više šoljica, ređe dopunjavanje

    Skuvajte više visokokvalitetne kafe i ređe dopunjujte zahvaljujući izdašnom rezervoaru za vodu od 1,9 l. To je šoljica za šoljicom za celu porodicu ili kada imate goste.

    Tehničke specifikacije

    • Opšte specifikacije

      Izvor kafe
      Sveža kafa u zrnu
      Angažovanje korisnika
      Dodirom na dugme
      Unapred programirani napici
      54
      Broj porcija
      2
      Pritisak
      15 bara
      Ugrađeni mlin
      Da
      Postavke mlina
      12
      Kapacitet posude za kafu u zrnu
      275 g
      Pravljenje pene od mleka
      Da
      Sistem za mleko
      LatteGo Pro
      Posuda za mleko
      0,25 l
      Kapacitet rezervoara za vodu
      1,9 l
      Profili
      8
      Primarni materijal
      Plastika
      Sekundarni materijal
      Metal
      Tehnologija
      Tehnologija BrewExtract, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
      Interfejs
      Intuitivni TFT ekran osetljiv na dodir od 4,3''
      Garancija
      2 godine
      Mogućnost povezivanja
      Da
      Delovi mogu da se peru u maš. za sudove
      Da

    • Tehničke specifikacije

      Oznaka energetske efikasnosti
      Klasa A
      Napajanje
      1500 W
      Napon
      230 V
      Frekvencija
      50 Hz
      Broj u pakovanju
      1

    • Bezbednosna funkcija

      Funkcija tajmera za automatsko isključivanje
      Da
      Bezbednosni sertifikati
      Da

    • Težina i dimenzije

      Dužina proizvoda
      452 mm
      Širina proizvoda
      251 mm
      Visina proizvoda
      389 mm
      Težina proizvoda
      9,3 kg
      Dužina pakovanja
      493 mm
      Širina ambalaže
      289 mm
      Visina ambalaže
      473 mm
      Težina ambalaže
      10-12,3 kg

    • Kompatibilnost

      Priloženi dodaci 1
      LatteGo Pro vruće
      Priloženi dodaci 2
      LatteGo Pro hladno
      Priloženi dodaci 3
      AquaClean filter
      Uključeni dodatni pribor 4
      Kašika za merenje
      Uključeni dodatni pribor 5
      Traka za testiranje tvrdoće vode
      Povezani dodaci 1
      Tablete za uklanjanje ulja od kafe
      Povezani dodaci 2
      Sredstvo za ukl. kamenca iz aparata za espreso

    • Dugotrajnost

      Korisnički priručnik
      > 75% recikliranog papira
      Pakovanje
      > 95% recikliranog materijala

    • Zemlja porekla

      Proizvedeno u
      Rumuniji

    • Energetska efikasnost

      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      0,2 W
      Potrošnja energije u isključenom stanju
      nije dostupno
      Potrošnja energije u mrežnom režimu pripravnosti
      0,4 W
      Period pre automatskog prebacivanja u režim pripravnosti
      15 min
      Period pre automatskog prebacivanja u isključeni režim
      nije dostupno
      Period pre automatskog prebacivanja u mrežni režim pripravnosti
      15 min
      Standard za merenje
      EN 50564:2011

    • * U poređenju sa svim drugim Philips automatskim aparatima za espreso
    • ** U poređenju sa prethodnim Philips aparatima za espreso
    • *** Na osnovu zamene 8 filtera kao što je označeno na aparatu. Stvarni broj šoljica zavisi od izabranih sorti kafe i šablona ispiranja i čišćenja
