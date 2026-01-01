Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.