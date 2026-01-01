2 godine garancije
Obustavljeno
FC8592/91
Tehnologija AirflowMax
TriActive mlaznica
Alergijski filter
Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.
Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.
Ovaj usisivač je sertifikovan kao antialergijska zaštita od strane Fondacije evropskog centra za istraživanje alergija. Izduvni vazduh je prečišćen od 99,9% alergena iz dlaka mačaka i pasa, grinja ili polena da bi se podržalo kućno okruženje bez alergija.
Komentari
Snaga usisavanja uređaja Philips Performer Active u poređenju sa snagom usisavanja uređaja Philips Powerlife FC8322/09, testirano u skladu sa standardom IEC 60312-1:2011