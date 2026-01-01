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  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
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  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
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  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
  • Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.

Obustavljeno

Performer ActiveUsisivač sa kesom

FC8592/91

Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.
Motor od 1500 W generiše veliku usisnu snagu za odlične rezultate čišćenja.
Pogledajte sve prednosti

Higijensko čišćenje uz AirflowMax

Velika snaga usisavanja. Za dubinsko čišćenje.

  • Tehnologija AirflowMax

  • TriActive mlaznica

  • Alergijski filter

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Testiranje kvaliteta ECARF antialergijske zaštite

Testiranje kvaliteta ECARF antialergijske zaštite

Ovaj usisivač je sertifikovan kao antialergijska zaštita od strane Fondacije evropskog centra za istraživanje alergija. Izduvni vazduh je prečišćen od 99,9% alergena iz dlaka mačaka i pasa, grinja ili polena da bi se podržalo kućno okruženje bez alergija.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. Snaga usisavanja uređaja Philips Performer Active u poređenju sa snagom usisavanja uređaja Philips Powerlife FC8322/09, testirano u skladu sa standardom IEC 60312-1:2011