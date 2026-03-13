Prijavi se za 10% popusta
Poseti Philips shop
2 godine garancije
Usisivači i brisači
Sve serije
Performer Active Usisivač sa kesom
Obustavljeno
Podrška
FC8592/91
Idi u prodavnicu
Prijavite se ili kreirajte nalog
Trenutno dobijate pristup priručnicima, prilagođenoj podršci itd. Uz to, brzo je i jednostavno.
EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8592/91 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Obratite se kompaniji Philips
Drago nam je što možemo da vam pomognemo