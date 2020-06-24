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  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC2040/70

5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina, od početka do kraja
Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3 načina da ubrzate peglanje

Brzina, od početka do kraja

  • Para 30 g/min; dod. kol. pare od 100 g

  • Grejna ploča sa teflonskim slojem

  • Uklanjanje kamenca

  • 2100 W

Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Dodatna količina pare od 100 g za lako otklanjanje upornih nabora

Dodatna količina pare od 100 g za lako otklanjanje upornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g za brzo uklanjanje i najupornijih nabora.

Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 30 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

24/06/2020

България

България

Много добра.

Определено препоръчвам. Глади се лесно, без да се налага допълнителен натиск. Покритието е наистина незалепващо . Доволна съм.

Prednosti

незалепващо покритие

Mane

не съм открила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

10/02/2020

България

България

Продуктът е добър

Харесва ми и работи добре........няма никакви недостатъци.

Prednosti

Удобна и лека

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

25/06/2019

България

България

Доволна съм!

За мен гладенето е изключително важно, а с тази ютия е лесно, бързо и перфектно. Имам малко дете и затова е важно всяка една дрешка да е изгладена и в същото време да е оптимално бързо.

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2040/70 Парна ютия

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