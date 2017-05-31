2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 35 g/min; dodatnih 100 g pare
Keramička grejna ploča
Uklanjanje kamenca
2100 W
Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare.
Dodatna količina pare do 100 g za brzo uklanjanje i najupornijih nabora.
Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.5
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парова праска