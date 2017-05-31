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  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC2042/40

4.5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina, od početka do kraja
Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3 načina da ubrzate peglanje

Brzina, od početka do kraja

  • Para 35 g/min; dodatnih 100 g pare

  • Keramička grejna ploča

  • Uklanjanje kamenca

  • 2100 W

Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2100 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare do 100 g za brzo uklanjanje i najupornijih nabora.

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.5

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2042/40 Парова праска

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