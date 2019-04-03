2 godine garancije
Obustavljeno
GC2046/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 35 g/min; dodatnih 110 g pare
Keramička grejna ploča
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
2200 W
Snaga do 2200 W omogućava stalan snažan izlaz pare.
Dodatna količina pare 110 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
1.0
od 5
1
Pregled
irshik
03/04/2019
Україна
розчарована
шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2046/20 Парова праска
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2046/20 Парова праска