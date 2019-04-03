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  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja
  • Brzina, od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC2046/20

1
| (1) Pregled

1 nagrada

Brzina, od početka do kraja
Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3 načina da ubrzate peglanje

Brzina, od početka do kraja

  • Para 35 g/min; dodatnih 110 g pare

  • Keramička grejna ploča

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

  • 2200 W

Snaga do 2200 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2200 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2200 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Dodatna količina pare od 110 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare od 110 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare 110 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min

Neprekidan mlaz pare do 35 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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1.0

od 5

1

Pregled

5
4
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2

03/04/2019

Україна

Україна

розчарована

шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2046/20 Парова праска

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC2046/20 Парова праска

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