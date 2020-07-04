2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2100 W
Dodatna količina pare od 110 g
Neprekidan mlaz pare od 30 g/min
Keramička grejna ploča
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Nagrade
4.9
od 5
17
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Brymbar
04/07/2020
България
Вълшебна ютия
Загрява бързо, не залепва и изглажда гънките бързо и без много усилие от моя страна
Prednosti
лека, удобна за пълнене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия
Elfche87
20/06/2020
България
Страхотна ютия
Страхотна ютия!Много съм доволна.Бързо загрява и лесно е без препятсвено се движи по всякакви материи
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия
Strahil77
05/05/2019
България
Просто Philips с превъзходна характеристика
Уникална ютия. Дизайн, качество и функционалност.Не намирам дефекти
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия