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  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeed PlusPegla na paru

GC2145/20

4.9
| (17) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina od početka do kraja
EasySpeed Plus ubrzava peglanje pomoću snažnih mlazova pare za savladavanje nezgodnih nabora, izdržljive keramičke grejne ploče za lako klizanje i sistema protiv kapanja koji sprečava curenje. To su tri načina za ubrzavanje peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ubrzava peglanje na 3 načina

Brzina od početka do kraja

  • 2100 W

  • Dodatna količina pare od 110 g

  • Neprekidan mlaz pare od 30 g/min

  • Keramička grejna ploča

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2100 W

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2100 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Dodatna količina pare do 110 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 110 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Mlaz pare do 30 g/min za odlične i ujednačene performanse

Mlaz pare do 30 g/min za odlične i ujednačene performanse

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

17

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

04/07/2020

България

България

Вълшебна ютия

Загрява бързо, не залепва и изглажда гънките бързо и без много усилие от моя страна

Prednosti

лека, удобна за пълнене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия

20/06/2020

България

България

Страхотна ютия

Страхотна ютия!Много съм доволна.Бързо загрява и лесно е без препятсвено се движи по всякакви материи

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия

05/05/2019

България

България

Просто Philips с превъзходна характеристика

Уникална ютия. Дизайн, качество и функционалност.Не намирам дефекти

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2145/20 Парна ютия

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