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  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja
  • Brzina od početka do kraja

Obustavljeno

EasySpeed PlusPegla na paru

GC2148/30

4.6
| (21) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina od početka do kraja
EasySpeed Plus ubrzava peglanje pomoću snažnih mlazova pare za savladavanje nezgodnih nabora, izdržljive keramičke grejne ploče za lako klizanje i sistema protiv kapanja koji sprečava curenje. To su tri načina za ubrzavanje peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ubrzava peglanje na 3 načina

Brzina od početka do kraja

  • 2100 W

  • Dodatna količina pare od 110g

  • Neprekidan mlaz pare od 30 g/min

  • Keramička grejna ploča

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2100 W

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2100 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Dodatna količina pare do 110 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 110 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Mlaz pare do 30 g/min za odlične i ujednačene performanse

Mlaz pare do 30 g/min za odlične i ujednačene performanse

Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

21

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

1

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Prednosti

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Prednosti

Ціна, функціонал

Mane

Нема

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна праска для родини

Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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