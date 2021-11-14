2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2100 W
Dodatna količina pare od 110g
Neprekidan mlaz pare od 30 g/min
Keramička grejna ploča
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Nagrade
4.6
od 5
21
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Prednosti
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Prednosti
Ціна, функціонал
Mane
Нема
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Kukushka51
27/10/2021
Україна
Прекрасна праска для родини
Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска