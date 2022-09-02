2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2300 W
Dodatna količina pare od 170 g
Neprekidan mlaz pare od 35 g/min
Keramička grejna ploča
Pruža brzo zagrevanje za 30 sekundi za brzo pokretanje.
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Mlaz pare do 35 g/min za snažne i ujednačene performanse
Nagrade
4.9
od 5
19
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Bori89
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продуктите са качествени
Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !
Prednosti
Бързо загрява, добре глади
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
mozko
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Покрива моите очаквания напълно
удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия
Koki29
29/09/2021
България
Страхотна ютия
Отново останах очарована от пореден продукт на любимата ми марка. Много лека, с голям резервоар, мощна, глади се с лекота и удоволствие.
Prednosti
Мощна, лека, компактна
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2671/50 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2671/50 Парна ютия