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Obustavljeno

EasySpeed AdvancedPegla na paru

GC2671/50

4.9
| (19) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže od početka do kraja
Ubrzajte peglanje, od početka do kraja: brzo zagrevanje, XL otvor za vodu, snažni mlazovi pare za savladavanje nezgodnih nabora, izdržljiva keramička grejna ploča za brzo klizanje i naš sistem za zaustavljanje kapanja. To je pet načina za ubrzavanje peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Ubrzava peglanje na 5 načina

Brže od početka do kraja

  • 2300 W

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Neprekidan mlaz pare od 35 g/min

  • Keramička grejna ploča

2300 W za brzo zagrevanje za 30 sekundi

2300 W za brzo zagrevanje za 30 sekundi

Pruža brzo zagrevanje za 30 sekundi za brzo pokretanje.

Dodatna količina pare do 180 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 180 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Mlaz pare do 35 g/min za odlične i ujednačene performanse

Mlaz pare do 35 g/min za odlične i ujednačene performanse

Mlaz pare do 35 g/min za snažne i ujednačene performanse

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.9

od 5

19

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продуктите са качествени

Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !

Prednosti

Бързо загрява, добре глади

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Покрива моите очаквания напълно

удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

29/09/2021

България

България

Страхотна ютия

Отново останах очарована от пореден продукт на любимата ми марка. Много лека, с голям резервоар, мощна, глади се с лекота и удоволствие.

Prednosti

Мощна, лека, компактна

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2671/50 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2671/50 Парна ютия

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