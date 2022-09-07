2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2400 W
Dodatna količina pare od 190 g
Neprekidan mlaz pare od 40 g/min
Keramička grejna ploča
Pruža brzo zagrevanje za 30 sekundi za brzo pokretanje.
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Snažan i ujednačen mlaz pare koji brže uklanja nabore.
Nagrade
5.0
od 5
41
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Srebrina
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта е много добър
Нямам забележки и отговаря на очакванията ми за добра работа
Prednosti
Глади се много лесно
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2678/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2678/30 Парна ютия
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Лесно и бързо гладене
Не обичам да гладя,но с появата на бебето ни,задължително трябваше да гладя по един куп дрехи и пелени.С тази ютия нямаше никакъв проблем да приключа и тази задача покрай малката за нула време.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2678/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2678/30 Парна ютия
Denito67
03/09/2022
България
Verifikovani kupac
Страхотна е. Много съм доволна и има доста екстри
Препоръчвам го много , уникална е, бързо загрява, водата се сипва много лесно без да разливаш.
Prednosti
Удобна за всекидневно ползване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2676/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed Advanced GC2676/20 Парна ютия