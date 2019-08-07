2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1000 W, do 20 g/min
Vertikalno peglanje parom
Rezervoar za vodu 60 ml koji se ne skida
Električna pumpa automatski daje neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.
Četka otvara vlakna tkanine i omogućava bolje prodiranje pare. Naročito je pogodna za deblje odevne predmete, kao što su jakne i kaputi. Takođe može da doprinese uklanjanju prljavštine i prosute tečnosti.
Steamer je bezbedan za korišćenja na svim tkaninama i odevnim predmetima koji mogu da se peglaju. Ploča steamera može bezbedno da se prisloni uz bilo koji odevni predmet, bez rizika od progorevanja – odlično rešenje za nežne tkanine, kao što je svila.
Nagrade
5.0
od 5
33
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mandy6
07/08/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Odlično glačalo, inače uvijek dosadno i naporno glačanje sada za čas ispeglam bez izvlačenja daske za peglanje i stajanja satima. Oduševljena sam!Dobila sam ga za poklon, preporučam svim ženama. Hvala Mužu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
NatalijaB
01/08/2019
Hrvatska
Vrijedi svake lipe!
Mrzim peglanje i što god nije prijeka nužda. Ovaj proizvod je baš za osobe poput mene, koji ne volimo peglati a moramo pa kad već moramo, da bude maksimalno ugodno i jednostavno. Toplo preporučam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Sandra111
31/07/2019
Hrvatska
Super stvar
Odličan dizajn i jednostavan za korištenje. Ne zauzima puno prostora, te je idealan i za svakodnevu upotrebu kao i za putovanja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.