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  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora

Obustavljeno

Ručni steamer za odeću

GC299/40

5
| (33) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
Ovaj ručni aparat za peglanje odeće savršen je za osetljive tkanine, mesta koja se teško peglaju, kao i za osvežavanje odevnih predmeta ili tapacirunga – garantovano bez pregorevanja. Lagani i kompaktni dizajn olakšava korišćenje uvek i svuda. Samo primenite paru i krenite!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Idealan dodatak uz peglu koji ne zahteva dasku

Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Vertikalno peglanje parom

  • Rezervoar za vodu 60 ml koji se ne skida

Automatski neprekidni mlaz pare za lako uklanjanje nabora

Automatski neprekidni mlaz pare za lako uklanjanje nabora

Električna pumpa automatski daje neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.

Četka za deblje tkanine

Četka za deblje tkanine

Četka otvara vlakna tkanine i omogućava bolje prodiranje pare. Naročito je pogodna za deblje odevne predmete, kao što su jakne i kaputi. Takođe može da doprinese uklanjanju prljavštine i prosute tečnosti.

Bezbedno za sve tkanine koje mogu da se peglaju, garantovano bez progorevanja

Bezbedno za sve tkanine koje mogu da se peglaju, garantovano bez progorevanja

Steamer je bezbedan za korišćenja na svim tkaninama i odevnim predmetima koji mogu da se peglaju. Ploča steamera može bezbedno da se prisloni uz bilo koji odevni predmet, bez rizika od progorevanja – odlično rešenje za nežne tkanine, kao što je svila.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

33

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odlično glačalo, inače uvijek dosadno i naporno glačanje sada za čas ispeglam bez izvlačenja daske za peglanje i stajanja satima. Oduševljena sam!Dobila sam ga za poklon, preporučam svim ženama. Hvala Mužu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

01/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrijedi svake lipe!

Mrzim peglanje i što god nije prijeka nužda. Ovaj proizvod je baš za osobe poput mene, koji ne volimo peglati a moramo pa kad već moramo, da bude maksimalno ugodno i jednostavno. Toplo preporučam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

31/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Super stvar

Odličan dizajn i jednostavan za korištenje. Ne zauzima puno prostora, te je idealan i za svakodnevu upotrebu kao i za putovanja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.