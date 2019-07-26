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  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
  • Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora

Obustavljeno

Steam&GoRučni aparat za peglanje odeće parom

GC350/40

4.8
| (53) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora
Ovaj ručni aparat za peglanje odeće savršen je za osetljive tkanine, mesta koja se teško peglaju, kao i za osvežavanje odevnih predmeta ili tapacirunga – garantovano bez pregorevanja. Lagani i kompaktni dizajn olakšava korišćenje uvek i svuda. Samo primenite paru i krenite!
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Idealan dodatak uz peglu koji ne zahteva dasku

Kompaktno rešenje za lako uklanjanje nabora

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Vertikalno peglanje parom

  • Odvojivi rezervoar za vodu od 70 ml

Automatski neprekidni mlaz pare za lako uklanjanje nabora

Automatski neprekidni mlaz pare za lako uklanjanje nabora

Električna pumpa automatski daje neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.

Četka za deblje tkanine

Četka za deblje tkanine

Četka otvara vlakna tkanine i omogućava bolje prodiranje pare. Naročito je pogodna za deblje odevne predmete, kao što su jakne i kaputi. Takođe može da doprinese uklanjanju prljavštine i prosute tečnosti.

Bezbedno za sve tkanine koje mogu da se peglaju, garantovano bez progorevanja

Bezbedno za sve tkanine koje mogu da se peglaju, garantovano bez progorevanja

Steamer je bezbedan za korišćenja na svim tkaninama i odevnim predmetima koji mogu da se peglaju. Ploča steamera može bezbedno da se prisloni uz bilo koji odevni predmet, bez rizika od progorevanja – odlično rešenje za nežne tkanine, kao što je svila.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.8

od 5

53

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

26/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod za one koji često putuju

Savršeno rješenje za one koji žele pedantno izglačanu odjeću i kad su na putovanju. Steamer zauzima malo mjesta u putnoj torbi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

23/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlične karakteristike i jednostavan za korištenje

Ugodno sam iznenađena ovim steamerom. Odličan je za glačanje osjetljivijih tkanina i za ponijeti na putovanje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен продукт за перфектно изгладени дрехи

Много удобен уред. Страхотен дизайн. Бързо загрява.

Prednosti

Удобство

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.