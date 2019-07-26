2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1000 W, do 20 g/min
Vertikalno peglanje parom
Odvojivi rezervoar za vodu od 70 ml
Električna pumpa automatski daje neprekidan mlaz pare za lako i brzo uklanjanje nabora.
Četka otvara vlakna tkanine i omogućava bolje prodiranje pare. Naročito je pogodna za deblje odevne predmete, kao što su jakne i kaputi. Takođe može da doprinese uklanjanju prljavštine i prosute tečnosti.
Steamer je bezbedan za korišćenja na svim tkaninama i odevnim predmetima koji mogu da se peglaju. Ploča steamera može bezbedno da se prisloni uz bilo koji odevni predmet, bez rizika od progorevanja – odlično rešenje za nežne tkanine, kao što je svila.
Nagrade
4.8
od 5
53
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Perfekcionist
26/07/2019
Hrvatska
Izvrstan proizvod za one koji često putuju
Savršeno rješenje za one koji žele pedantno izglačanu odjeću i kad su na putovanju. Steamer zauzima malo mjesta u putnoj torbi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Tina1205
23/07/2019
Hrvatska
Odlične karakteristike i jednostavan za korištenje
Ugodno sam iznenađena ovim steamerom. Odličan je za glačanje osjetljivijih tkanina i za ponijeti na putovanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ručno steamer glačalo
Dlili
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен продукт за перфектно изгладени дрехи
Много удобен уред. Страхотен дизайн. Бързо загрява.
Prednosti
Удобство
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Steam&Go GC350/40 Ръчен уред за гладене с пара
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.