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Obustavljeno

Azur PerformerPegla na paru

GC3802/20

3.7
| (3) Komentari

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Naša automatska kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odevni predmet. Grejna ploča SteamGlide pruža odlično klizanje radi bržeg peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom inovativnom kontrolom pare i temperature

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 40 g/min; dod. kol. pare od 140 g

  • SteamGlide grejna ploča

  • Funkcija uklanjanja kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 140g

Dodatna količina pare do 140g

Dodatna količina pare do 140 g osigurava brzo uklanjanje i najupornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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3.7

od 5

3

Komentari

4
3
2

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

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  • Saveti i trikovi
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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana