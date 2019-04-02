2 godine garancije
Obustavljeno
GC3802/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dod. kol. pare od 140 g
SteamGlide grejna ploča
Funkcija uklanjanja kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dodatna količina pare do 140 g osigurava brzo uklanjanje i najupornijih nabora.
Nagrade
3.7
od 5
3
Komentari
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парова праска
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия