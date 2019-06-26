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Obustavljeno

Azur PerformerPegla na paru

GC3803/30

4.5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Azur Performer kompanije Philips kombinuje snažne performanse i jednostavnost korišćenja. Naša automatska kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odevni predmet. Grejna ploča SteamGlide pruža odlično klizanje radi bržeg peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa našom inovativnom kontrolom pare i temperature

Brže, jednostavnije i pametnije

  • Para 40 g/min; dod. kol. pare od 140 g

  • SteamGlide grejna ploča

  • Uklanjanje kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 40 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 140 g

Dodatna količina pare do 140 g

Dodatna količina pare do 140 g osigurava brzo uklanjanje i najupornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам

Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парова праска

30/06/2019

България

България

Добра ютия.

Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

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  • Povrat u roku od 30 dana