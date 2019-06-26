2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 40 g/min; dod. kol. pare od 140 g
SteamGlide grejna ploča
Uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dodatna količina pare do 140 g osigurava brzo uklanjanje i najupornijih nabora.
Nagrade
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Candy555
26/06/2019
Україна
Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам
Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парова праска
НиколайВасилев
30/06/2019
България
Добра ютия.
Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer GC3803/30 Парна ютия