2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2500 W
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 180 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Ispeglajte sve moguće tkanine bez podešavanja temperature, od svile, pa to teksasa. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, nije potrebno nikakvo biranje niti podešavanje. Više ne morate da unapred sortirate odeću, niti da čekate da se pegla zagreje ili ohladi. Spremni ste za peglanje bilo koje tkanine, bilo kada i bilo gde.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Možete čak da je ostavite položenu na odeću ili dasku za peglanje. Nema progorevanja niti sjajnih tragova. To vam garantujemo.
Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.
Nagrade
4.4
od 5
14
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Milena87
09/04/2022
България
Продуктът има чудесни характеристики
Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.
Prednosti
Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.
Mane
Няма.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Taneto86
16/06/2021
България
Страхотна е!
Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.
Prednosti
Изключва се, ако бъде забравена.
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
МиленаЙо
01/11/2019
България
Любимата ми ютия
Вече не се притеснявам какво гладя. Не се притеснявам дали съм изключила ютията. Изключително доволна съм от този продукт.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия