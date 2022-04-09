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  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
  • Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature

Obustavljeno

PerfectCarePegla na paru

GC3925/30

4.4
| (14) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature
Sada možete da peglate bukvalno sve odjednom, od teksasa, pa do svile, zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP koja obezbeđuje savršenu kombinaciju toplote i pare, čime se nabori brže uklanjanju, a nema rizika od progorevanja tkanine ili sjajnih tragova.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

100% bezbedno, čak i na osetljivim tkaninama

Lakše i brže nego ikada bez podešavanja temperature

  • 2500 W

  • Neprekidan mlaz pare od 45 g/min

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

Tehnologija OptimalTEMP, nema potrebe za podešavanjem temperature

Tehnologija OptimalTEMP, nema potrebe za podešavanjem temperature

Ispeglajte sve moguće tkanine bez podešavanja temperature, od svile, pa to teksasa. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, nije potrebno nikakvo biranje niti podešavanje. Više ne morate da unapred sortirate odeću, niti da čekate da se pegla zagreje ili ohladi. Spremni ste za peglanje bilo koje tkanine, bilo kada i bilo gde.

Bezbedno za svu odeću koja se može peglati, garantovano bez progorevanja

Bezbedno za svu odeću koja se može peglati, garantovano bez progorevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Možete čak da je ostavite položenu na odeću ili dasku za peglanje. Nema progorevanja niti sjajnih tragova. To vam garantujemo.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2500 W

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2500 W

Brzo se zagreva i nudi snažne performanse.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.4

od 5

14

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

09/04/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.

Prednosti

Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.

Mane

Няма.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

16/06/2021

България

България

Страхотна е!

Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.

Prednosti

Изключва се, ако бъде забравена.

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

01/11/2019

България

България

Любимата ми ютия

Вече не се притеснявам какво гладя. Не се притеснявам дали съм изключила ютията. Изключително доволна съм от този продукт.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana