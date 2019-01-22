2 godine garancije
Obustavljeno
GC4516/40
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 45 g/min; dod. kol. pare od 190 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Uklanjanje kamenca
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.
Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Naša grejna ploča SteamGlide Plus sa najboljom mogućnošću klizanja po tkanini garantuje najbrže peglanje do sada. Pažljivo osmišljeni otvori osiguravaju dobro balansiranu distribuciju pare.
Nagrade
3.7
od 5
3
Komentari
zknaus
22/01/2019
Hrvatska
proizvod je vrijedan uloženog novca
U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Евгени
12/12/2017
България
Хубава ютия
Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия
Razocarana u peglu
27/03/2022
Hrvatska
Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!
Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo
U poređenju sa prosečnom peglom na paru Philips od 2200 W