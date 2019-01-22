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  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije
  • Brže*, jednostavnije i pametnije

Obustavljeno

Azur Performer PlusPegla na paru

GC4516/40

3.7
| (3) Komentari

1 nagrada

Brže*, jednostavnije i pametnije
Pegla na paru Philips Azur Performer Plus udružuje moćne performanse sa lakim korišćenjem. Ugrađena posuda za kamenac osigurava efikasno uklanjanje kamenca, čime se osigurava dugotrajan učinak pare. Ujedno je opremljena automatskom kontrolom pare i grejnom pločom SteamGlide Plus.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Efikasnije otklanjanje kamenca uz posudu za kamenac

Brže*, jednostavnije i pametnije

  • Para 45 g/min; dod. kol. pare od 190 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Uklanjanje kamenca

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrevanje pegle

2400 W za brzo zagrevanje pegle

Zahvaljujući snazi od 2400 W, pegla na paru Azur Performer Plus brzo se zagreva i ostvaruje odlične performanse, čime se osiguravaju superiorni rezultati peglanja.

Mlaz pare do 45 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 45 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 45 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Grejna ploča SteamGlide Plus: najbolje klizanje po tkanini i brže peglanje

Grejna ploča SteamGlide Plus: najbolje klizanje po tkanini i brže peglanje

Naša grejna ploča SteamGlide Plus sa najboljom mogućnošću klizanja po tkanini garantuje najbrže peglanje do sada. Pažljivo osmišljeni otvori osiguravaju dobro balansiranu distribuciju pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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3.7

od 5

3

Komentari

4
3
2

22/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

proizvod je vrijedan uloženog novca

U odnosu na glačala koja sam koristio do sada ovo je daleko nadmašilo sva prijašnja

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

12/12/2017

България

България

Хубава ютия

Наливайте в тази ютия само водопроводна вода от градска система, в която има разтворени микроелементи. Ако ще наливате почистена с обратна осмоса вода, всичко ще се излива с пара върху дрехите. В инструкция пишат за това, но трябва да напишат с големи черни букви. Важно е.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Парна ютия

27/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Nakon isteka garancije pegla vise ne radi!

Ovu peglu sam kupila te ju koristim kao pomocnu peglu za brzinsko peglanje. Malo je bila u upotrebi! Nakon 2 godine vise ne pusta paru, curi na sve strane i nije za upotrebu!

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

Ova recenzija je napisana za Azur Performer Plus GC4516/40 Parno glačalo

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  1. U poređenju sa prosečnom peglom na paru Philips od 2200 W