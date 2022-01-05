2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 180 g
SteamGlide grejna ploča
Quick Calc Release osigurava lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare
Prodire duboko u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Nagrade
4.6
od 5
30
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
vizz
05/01/2022
България
Verifikovani kupac
Azur GC4537/80 Парна ютия
Притежаваме я от извесно време. Жена ми смята че е работи много добре :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/80 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/80 Парна ютия
officer
21/08/2019
България
Страхотна ютия.
Много удобна. Почиства се лесно. Не залепва по тъканите. Препоръчвам силно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия
Mari37
29/06/2019
България
Просто уникална
Винаги оставаш очарован от продуктите на philips лисни и удобни за употреба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4532/20 Парна ютия