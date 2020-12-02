2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 230g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.4
od 5
12
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Grumf
02/12/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod je savršen.
Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Parno glačalo
katkaj
02/03/2023
Slovensko
Produkt odporúčam
Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.
Prednosti
Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Парова праска