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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4558/20

4.4
| (12) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Garantovane performanse pare
Zahvaljujući inovativnom dizajnu, čestice kamenca se lako razgrađuju i automatski prikupljaju u demontažnoj posudi za kamenac. Kamenac može lako da se ispere za manje od 15 sekundi, čime se garantuju odlični rezultati tokom vremena.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa unapređenim sistemom Quick Calc Release

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 230g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 230g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 230g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

12

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

02/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Proizvod je savršen.

Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Parno glačalo

02/03/2023

Slovensko

Slovensko

Produkt odporúčam

Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.

Prednosti

Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

09/11/2021

Україна

Україна

Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%

Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4554/40 Парова праска

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana