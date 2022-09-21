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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Obustavljeno

AzurPegla na paru

GC4564/20

4.7
| (84) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Garantovane performanse pare
Zahvaljujući inovativnom dizajnu, čestice kamenca se lako razgrađuju i automatski prikupljaju u demontažnoj posudi za kamenac. Kamenac može lako da se ispere za manje od 15 sekundi, čime se garantuju odlični rezultati tokom vremena.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa unapređenim sistemom Quick Calc Release

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 240g

  • Grejna ploča SteamGlide Advanced

Dodatna količina pare do 240g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 240g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 2600 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

84

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

2

21/09/2022

Srbija

Srbija

Sjajno peglanje

Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

21/09/2022

Srbija

Srbija

Kvalitete i funkcionalnost

Cim se uzme u ruku, na prvi pogled, pegla je odlicnog kvaliteta. Cim se pocne sa upotrebom, stice se utisak da moze sama da pegla. Laka za koriscenje.

Prednosti

kvalietet, funkcionalnost

Mane

cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

13/08/2022

Srbija

Srbija

Odlična

Kupila sam ovu peglu po preporuci drugarice,koja je prezadovljna.I sada je i ja preporučujem svima jer je pegla odlična.Tako lako i brzo peglam sa njom,nema ponavljanja,a kolektor za kamenac je super,ne koristim više destilovanu vodu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana