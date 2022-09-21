2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 240g
Grejna ploča SteamGlide Advanced
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Nagrade
4.7
od 5
84
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Teodoricaaa
21/09/2022
Srbija
Sjajno peglanje
Od košulja do džempera, nema toga šta ova pegla savršeno ne poravna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Radisic12345
21/09/2022
Srbija
Kvalitete i funkcionalnost
Cim se uzme u ruku, na prvi pogled, pegla je odlicnog kvaliteta. Cim se pocne sa upotrebom, stice se utisak da moze sama da pegla. Laka za koriscenje.
Prednosti
kvalietet, funkcionalnost
Mane
cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Sofija22
13/08/2022
Srbija
Odlična
Kupila sam ovu peglu po preporuci drugarice,koja je prezadovljna.I sada je i ja preporučujem svima jer je pegla odlična.Tako lako i brzo peglam sa njom,nema ponavljanja,a kolektor za kamenac je super,ne koristim više destilovanu vodu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur GC4537/70 Pegla na paru