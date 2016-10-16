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  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put
  • Snažno savršenstvo, svaki put

Obustavljeno

Azur ProPegla na paru

GC4885/30

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snažno savršenstvo, svaki put
Azur Pro pegla na paru pruža vam snažnu paru da biste brzo završili peglanje, uz odlične rezultate. Održavanje kontrole, izuzetno brzo klizanje, lako čišćenje kamenca i veća posuda za vodu veoma olakšavaju sesije peglanja.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Brzo peglajte nabore uz snažnu paru

Snažno savršenstvo, svaki put

  • 3000 W

  • 50 g/min; dodatnih 220 g pare

  • Grejna ploča T-ionicGlide

  • Auto. isklj. i uklanjanje kamenca

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Mlaz pare do 50 g/min za efikasnije uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Steam iron

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