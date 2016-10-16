2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
3000 W
50 g/min; dodatnih 220 g pare
Grejna ploča T-ionicGlide
Auto. isklj. i uklanjanje kamenca
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje
Neprekidan mlaz pare do 50 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mare78
16/10/2016
Hrvatska
Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !
Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo
Aleps
29/11/2016
Slovenija
Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.
Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Steam iron
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur Pro GC4885/30 Steam iron