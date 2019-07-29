2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
StyleBoard
1800 W
3 postavke pare
Moćan i neprekidan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklinite nabore u svega par pokreta.
Izuzetno dugački StyleBoard pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Samo postavite tkaninu između ploče za nanošenje pare i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.
Koristite četku na debljoj odeći, kao što su kaputi, radi boljeg prodiranja pare i glatkijeg završnog izgleda.
Nagrade
4.4
od 5
55
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Zrik
29/07/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Lili99
25/07/2019
Hrvatska
Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više
Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
msesar
18/07/2019
Hrvatska
Odličan i praktičan uređaj
Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.