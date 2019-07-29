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Sve serije

  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
  • Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna

Obustavljeno

ComfortTouchAparat za parenje odeće

GC552/40

4.4
| (55) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna
Naš novi ComfortTouch aparat za parenje odeće uklanja nabore i osvežava tkaninu. Uz snažnu neprekidnu paru i izuzetno dugački StyleBoard, odeća će za čas biti bez nabora, od vrha do dna.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

uz FlexHead i izuzetno dugački StyleBoard

Veoma jednostavno uklanjanje nabora, od vrha do dna

  • StyleBoard

  • 1800 W

  • 3 postavke pare

Snažna, neprekidna para, za brzo uklanjanje nabora

Snažna, neprekidna para, za brzo uklanjanje nabora

Moćan i neprekidan mlaz pare se izduvava kroz mlaznice, što vam omogućava da uklinite nabore u svega par pokreta.

Izuzetno dugački StyleBoard, za bolje rezultate od vrha do dna

Izuzetno dugački StyleBoard pruža pouzdanu podršku tokom primene pare. Samo postavite tkaninu između ploče za nanošenje pare i daske, za lakšu primenu pare i glatke rezultate od vrha do dna.

Četka za dublje prodiranje pare sa debelim odevnim predmetima

Četka za dublje prodiranje pare sa debelim odevnim predmetima

Koristite četku na debljoj odeći, kao što su kaputi, radi boljeg prodiranja pare i glatkijeg završnog izgleda.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.4

od 5

55

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

29/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

25/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više

Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

18/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan i praktičan uređaj

Uređaj je prekrasnog dizajna, para jako brzo pocinje izlaziti i stvarno pegla, odusevilo me, sve preporuke osobama koje ne vole i ne prakticiraju standardno peglanje i također je namijenjeno za osobe koje imaju dosta malo vremena uz posao i sl.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

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  1. Nezavisno telo je ispitalo prisustvo bakterija, kao što su Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Candida albicans ATCC 10231 nakon 1 minuta primene pare.