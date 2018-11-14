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  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*
  • Peglajte brže uz 2 puta više pare*

Obustavljeno

PerfectCare VivaPegla sa parnom stanicom

GC7057/20

5
| (4) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Peglajte brže uz 2 puta više pare*
Philips pegla sa parnom stanicom omogućava brže i jednostavnije peglanje. Peglajte odevne predmete bez potrebe za podešavanjem temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

nema potrebe za podešavanjem temperature

Peglajte brže uz 2 puta više pare*

  • Maks. pritisak pumpe 6 bara

  • Dodatna količina pare do 340 g

  • Posuda za vodu kapaciteta 2 l

  • Kompaktan dizajn

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Moćan mlaz pare koji najefikasnije uklanja nabore

Ova revolucionarna tehnologija nudi vam iskustvo izuzetno brzog peglanja. Moćan i neprekidan mlaz pare izboriće se i sa najupornijim naborima, dok će se deblje tkanine ispeglati brzo i sa lakoćom. Osim toga, imate na raspolaganju i dodatnu količinu pare ako vam bude potrebna, što je savršeno za vertikalno peglanje parom ili uporne nabore.

Peglajte bilo kakvu tkaninu, od teksasa do svile, bez potrebe za podešavanjem temperature

Peglajte bilo kakvu tkaninu, od teksasa do svile, bez potrebe za podešavanjem temperature

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, više ne morate da se zamarate promenom podešavanja temperature, čekanjem da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću. Peglajte bilo kakvu tkaninu, od teksasa do svile, bez ikakvih progorevanja zahvaljujući savršenoj kombinaciji temperature i neprekidnog moćnog mlaza pare.

Bezbedno je da ostavite vruću grejnu ploču na dasku za peglanje

Bezbedno je da ostavite vruću grejnu ploču na dasku za peglanje

Inovativna tehnologija OptimalTEMP garantuje da nećete progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Osim bezbrižnosti koju ova tehnologija pruža prilikom peglanja, ona vam takođe omogućava da odložite vruću grejnu ploču direktno na pamučnu dasku za peglanje bez ikakvih posledica. Samim tim se smanjuje opterećenje na zglobovima jer više nećete morati da toliko često podižete peglu sa baze.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

4

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Jako lako peglanje , odlična jačina pare . Preporučam svima .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja

26/08/2019

България

България

Прекрасен уред

Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Супер е!

Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор

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  1. U poređenju sa Philips peglom na paru EasySpeed