2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 6 bara
Dodatna količina pare do 340 g
Posuda za vodu kapaciteta 2 l
Kompaktan dizajn
Ova revolucionarna tehnologija nudi vam iskustvo izuzetno brzog peglanja. Moćan i neprekidan mlaz pare izboriće se i sa najupornijim naborima, dok će se deblje tkanine ispeglati brzo i sa lakoćom. Osim toga, imate na raspolaganju i dodatnu količinu pare ako vam bude potrebna, što je savršeno za vertikalno peglanje parom ili uporne nabore.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP, više ne morate da se zamarate promenom podešavanja temperature, čekanjem da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću. Peglajte bilo kakvu tkaninu, od teksasa do svile, bez ikakvih progorevanja zahvaljujući savršenoj kombinaciji temperature i neprekidnog moćnog mlaza pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP garantuje da nećete progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Osim bezbrižnosti koju ova tehnologija pruža prilikom peglanja, ona vam takođe omogućava da odložite vruću grejnu ploču direktno na pamučnu dasku za peglanje bez ikakvih posledica. Samim tim se smanjuje opterećenje na zglobovima jer više nećete morati da toliko često podižete peglu sa baze.
Nagrade
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Mihaela2905
14/11/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Jako lako peglanje , odlična jačina pare . Preporučam svima .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Parna postaja
radi77
26/08/2019
България
Прекрасен уред
Направи гладенето приятно и лесно. Уреда е много лек.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Donika82
05/06/2019
България
Супер е!
Много съм доволна! Голям резервоар,лесна употреба и изключителни резултати в гладенето. Препоръчвам горещо
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Viva GC7057/20 Ютия с парогенератор
U poređenju sa Philips peglom na paru EasySpeed