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Obustavljeno

PerfectCare PurePegla sa parnom stanicom

GC7635/30

4.1
| (17) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže i lakše peglanje
Peglajte odevne predmete bez podešavanja temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP. Mnogo kompaktniji i lakši dizajn, za jednostavnije odlaganje. 99% bez kamenca, Pure Steam patrone protiv kamenca produžavaju radni vek 5 puta
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

bez potrebe za podešavanjem temperature

Brže i lakše peglanje

  • Maks. pritisak pumpe 5 bara

  • Dodatna količina pare od 240 g

  • Brava za nošenje

  • Fiksirana posuda za vodu od 1,5 l

Dodatna količina pare do 240 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Ušteda energije u režimu ECO

Ušteda energije u režimu ECO

Korišćenjem režima ECO, zahvaljujući smanjenoj količini pare, možete da uštedite energiju bez kompromisa po pitanju rezultata peglanja. Za brže peglanje pređite u Turbo režim koji stvara više pare.

Maks. pritisak pumpe 5 bara

Maks. pritisak pumpe 5 bara

Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.1

od 5

17

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

3

20/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Moja preporuka svima

Parnu postaju sam kupila nakon sto mi je preporucila prijateljica. Vec na prvom peglanju me je toliko odusevila da sam jedva cekala sljedece. Zbog problema koje imam sa ledjima i rukama parna postaja me spasila i omogucila da nakon poglanja nisam umorna i grintava. Preporucila sam je svim prijateljicama i one koje su je kupile su takodjer odusevljene...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja

19/06/2019

България

България

Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30

Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Страхотен

КУПЕТЕ СИ ПАРОГЕНЕРАТОР И НЯМА ДА СЪЖАЛЯВАТЕ. НЯМА ДРЕХА, КОЯТО ДА Е НЕИЗГЛАДЕНА И С РАЗМАЗАНА АПЛИКАЦИЯ. СПЕСТЯВА МНОГО ЦЕННО ВРЕМЕ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор

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