2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 5 bara
Dodatna količina pare od 240 g
Brava za nošenje
Fiksirana posuda za vodu od 1,5 l
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Korišćenjem režima ECO, zahvaljujući smanjenoj količini pare, možete da uštedite energiju bez kompromisa po pitanju rezultata peglanja. Za brže peglanje pređite u Turbo režim koji stvara više pare.
Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.
Nagrade
4.1
od 5
17
Komentari
87%
preporučuje ovaj proizvod
Nitta
20/10/2016
Hrvatska
Moja preporuka svima
Parnu postaju sam kupila nakon sto mi je preporucila prijateljica. Vec na prvom peglanju me je toliko odusevila da sam jedva cekala sljedece. Zbog problema koje imam sa ledjima i rukama parna postaja me spasila i omogucila da nakon poglanja nisam umorna i grintava. Preporucila sam je svim prijateljicama i one koje su je kupile su takodjer odusevljene...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja
ankasat
19/06/2019
България
Ютия с парогенератор Philips Optimal Temp GC7635/30
Ютия от ново поколение, с перфектни показатели!Гладене без нужда от регулиране на температурата, опастност от изгаряния на плата, което я прави лесна и удобна при гладене на различни материи!Не се надрасква лесно, лека и компактна!Това е моята зтия, от която съм доволна много!Препоръчвам я!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор
Росита
05/06/2019
България
Страхотен
КУПЕТЕ СИ ПАРОГЕНЕРАТОР И НЯМА ДА СЪЖАЛЯВАТЕ. НЯМА ДРЕХА, КОЯТО ДА Е НЕИЗГЛАДЕНА И С РАЗМАЗАНА АПЛИКАЦИЯ. СПЕСТЯВА МНОГО ЦЕННО ВРЕМЕ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7635/30 Ютия с парогенератор