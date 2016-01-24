2 godine garancije
Obustavljeno
GC7640/80
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 5,2 bara
Dodatna količina pare od 250 g
Brava za nošenje
Fiksirana posuda za vodu od 1,5 l
„Sada možete da peglate raznovrsne tkanine, počev od teksasa pa do svile bez podešavanja temperature. Garantovano nećete progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Revolucionarna tehnologija koja pruža 1) Napredni, inteligentni procesor za kontrolu koji precizno kontroliše temperaturu grejne ploče. Ne treba da podešavate temperaturu 2) Kompaktan ProVelocity mehanizam pare pruža više pare za brže peglanje. Ovo obezbeđuje kompaktan dizajn parne stanice za lakše odlaganje“
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
Korišćenjem režima ECO, zahvaljujući smanjenoj količini pare, možete da uštedite energiju bez kompromisa po pitanju rezultata peglanja. Za brže peglanje pređite u Turbo režim koji stvara više pare.
Nagrade
3.8
od 5
6
Komentari
mirna7
24/01/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
pegla za 5
zadovoljna sam proizvodom, najviše me veseli što ne moram obraćati pažnju na temperaturu, a i peglanje traje kraće
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare
Dideto78
01/04/2017
България
Verifikovani kupac
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор