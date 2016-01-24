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Obustavljeno

PerfectCare PurePegla sa parnom stanicom

GC7640/80

3.8
| (6) Komentari

1 nagrada

Brže i lakše peglanje
Peglajte odevne predmete bez podešavanja temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP. Mnogo kompaktniji i lakši dizajn, za jednostavnije odlaganje. 99% bez kamenca, Pure Steam patrone protiv kamenca produžavaju radni vek 5 puta
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

bez potrebe za podešavanjem temperature

Brže i lakše peglanje

  • Maks. pritisak pumpe 5,2 bara

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Brava za nošenje

  • Fiksirana posuda za vodu od 1,5 l

Peglajte tkanine od teksasa do svile bez podešavanja temperature

Peglajte tkanine od teksasa do svile bez podešavanja temperature

„Sada možete da peglate raznovrsne tkanine, počev od teksasa pa do svile bez podešavanja temperature. Garantovano nećete progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Revolucionarna tehnologija koja pruža 1) Napredni, inteligentni procesor za kontrolu koji precizno kontroliše temperaturu grejne ploče. Ne treba da podešavate temperaturu 2) Kompaktan ProVelocity mehanizam pare pruža više pare za brže peglanje. Ovo obezbeđuje kompaktan dizajn parne stanice za lakše odlaganje“

Dodatna količina pare do 250 g

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Ušteda energije u režimu ECO

Ušteda energije u režimu ECO

Korišćenjem režima ECO, zahvaljujući smanjenoj količini pare, možete da uštedite energiju bez kompromisa po pitanju rezultata peglanja. Za brže peglanje pređite u Turbo režim koji stvara više pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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3.8

od 5

6

Komentari

4
3

24/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

pegla za 5

zadovoljna sam proizvodom, najviše me veseli što ne moram obraćati pažnju na temperaturu, a i peglanje traje kraće

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare

01/04/2017

България

България

Verifikovani kupac

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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  • Povrat u roku od 30 dana