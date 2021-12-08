2 godine garancije
Obustavljeno
GC7715/80
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. pritisak pumpe 5,5 bara
Dodatna količina pare od 250 g
Brava za nošenje
Odvojiva posuda za vodu od 2,2 l
Velika, odvojiva posuda za vodu za lako dopunjavanje, snažna para i SteamGlide keramička grejna ploča značajno doprinose skraćivanju peglanja, a brava za nošenje i Smart CalcClean čine peglanje praktičnim
Pegla sa parnom stanicom se isporučuje sa bravom za bezbedno nošenje. Možete bezbedno da zaključate peglu na bazu, što je čini bezbednijom i smanjuje rizik da ljudi dodirnu vruću grejnu ploču. Takođe možete lako da nosite parnu stanicu.
Pegla sa parnom stanicom je dizajnirana da koristi vodu sa česme. Kada ostanete bez vode u posudi za vodu tokom peglanja, možete lako da je dopunite bez potrebe da čekate ili isključite aparat.
Nagrade
4.0
od 5
7
Komentari
Istok
08/12/2021
Srbija
Odličan proizvod.
Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.
Prednosti
Za svaku preporuku.
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom
Mare
20/04/2017
Hrvatska
Odlican proizvod
Parna postaja je odlicna. Jednostavna za uporabu pegla posteljinu savrseno. Jednostavno odlicna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare
Vicky1234
12/02/2020
България
Verifikovani kupac
Philips FastCare
Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор