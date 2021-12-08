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Obustavljeno

FastCarePegla sa parnom stanicom

GC7715/80

4
| (7) Komentari

1 nagrada

Brzo i praktično peglanje
Velika, odvojiva posuda za vodu za lako dopunjavanje, snažna para i SteamGlide keramička grejna ploča značajno doprinose skraćivanju peglanja, a brava za nošenje i Smart CalcClean čine peglanje praktičnim.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Sa odvojivom posudom za vodu

Brzo i praktično peglanje

  • Maks. pritisak pumpe 5,5 bara

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Brava za nošenje

  • Odvojiva posuda za vodu od 2,2 l

XL odvojiva posuda za vodu kapaciteta 2,2 l, idealna za porodice

XL odvojiva posuda za vodu kapaciteta 2,2 l, idealna za porodice

Velika, odvojiva posuda za vodu za lako dopunjavanje, snažna para i SteamGlide keramička grejna ploča značajno doprinose skraćivanju peglanja, a brava za nošenje i Smart CalcClean čine peglanje praktičnim

Brava za nošenje za lek i bezbedan transport

Brava za nošenje za lek i bezbedan transport

Pegla sa parnom stanicom se isporučuje sa bravom za bezbedno nošenje. Možete bezbedno da zaključate peglu na bazu, što je čini bezbednijom i smanjuje rizik da ljudi dodirnu vruću grejnu ploču. Takođe možete lako da nosite parnu stanicu.

Dopuna vodom sa česme u svakom trenutku

Dopuna vodom sa česme u svakom trenutku

Pegla sa parnom stanicom je dizajnirana da koristi vodu sa česme. Kada ostanete bez vode u posudi za vodu tokom peglanja, možete lako da je dopunite bez potrebe da čekate ili isključite aparat.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.0

od 5

7

Komentari

2

08/12/2021

Srbija

Srbija

Odličan proizvod.

Toplo preporucujem peglu. Izvanredna prilikom rada. Lako i funkcionalno peglanje, bez napora.

Prednosti

Za svaku preporuku.

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Pegla sa parnom stanicom

20/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Parna postaja je odlicna. Jednostavna za uporabu pegla posteljinu savrseno. Jednostavno odlicna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FastCare GC7710/20 Glačalo s generatorom pare

12/02/2020

България

България

Verifikovani kupac

Philips FastCare

Изключително съм доволна от парогенератора Philips FastCare. Не съм и предполагала,че гладенето може да се превърне в удоволствие!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FastCare GC7715/80 Ютия с парогенератор

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