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Hairclipper series 5000 Aparat za šišanje
Obustavljeno
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HC5440/80
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Korisnički priručnik
EU izjava o usaglašenosti - English (US)
Sve (6)
Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?
Kako da ošišam kosu pomoću Philips aparata za šišanje ili negu?
Zašto se unutar Philips aparata za negu/trimera/aparata za šišanje nalazi bela mast?
Kako da očistim Philips aparat za negu?
Mogu li da putujem sa Philips proizvodom za negu ili lepotu?
Kako da postavim/skinem dodatak sa Philips aparata za negu?
Strujni adapter
Hairclipper Rezač
Adapter za napajanje HQ8505
Hairclipper, MultigroomPodesivi češalj za dlačice od 1–23 mm
Beardtrimmer series 5000Strujni adapter
ShaversČetka za čišćenje
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