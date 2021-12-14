2 godine garancije
Obustavljeno
Friteza koristi malu količinu masnoće
Multicooker 1,2 kg
Bela
Jedinstvena tehnologija Rapid Air na aparatu Airfryer omogućava vam da pržite, pečete i grilujete najukusnije grickalice i obroke sa manje masti nego kod standardne friteze, sa malo ulja ili bez ulja. Philips Airfryer sa tehnologijom Rapid Air takođe stvara manje mirisa od standardnih friteza, lako se čisti i bezbedan je i ekonomičan za svakodnevnu upotrebu.
Kapacitet od 1,2 kg dovoljan je za do 5 osoba. Sada čak i veće porodice mogu da uživaju u Airfryer doživljaju, uz 50% veći kapacitet**
Digitalni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lakše i preciznije kontrolišete vreme i temperaturu za pripremu. Uživajte u omiljenoj hrani, pripremljenoj na pravoj temperaturi i za pravo vreme, za najbolji rezultat.
4.6
od 5
59
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Elen 33
14/12/2021
България
Харесва ми !!!
Този уред е мечтата на всяка домакиня. В него храната се готви за минути, а това е сбъднато желание за всяка жена. Лесен е за употреба, лесен за поддържане и още по - лесен за почистване. За мое съжаление аз все още го нямам, но сестра ми си закупи този с по- голямата вместимост на кошницата и често се събираме и хапваме вкусна храна приготвена в него. Заемала съм й го няколко пъти, когато имам гости и винаги всички са очаровани от вкуса на храната. Наскоро правих овкусени пръчици сьомга увити в кора за баница, поръсени с малко разтопено масло. Смокини с пълнеж от синьо сирене и препечен орех, Със сестра ми доста експериментираме с този уред, пробваме с месо, със зеленчуци, с плодове. Засега само телешкото и дивечовото месо ни се опира, но търсим решения. Пожелавам си да го имам и аз. Поздрави на всички, които го имат и късмет на тези, които го желаят.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL
Didinka80
08/09/2021
България
Незаменим помощник!
Страхотен уред! Приготвям здравословна храна за семейството ми бързо и лесно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL
Лилия.
10/05/2021
България
Бързо, лесно, вкусно.
Вечеря за трима, приготвена за 20 мин. Спестява ми много време. И е вкусно.
Mane
За тази цена към уреда можеше да има поне тавичка, а не да се купуват допълнително.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL
U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi.