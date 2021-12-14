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  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
  • Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*

Obustavljeno

Avance CollectionAirfryer XL

HD9240/30

4.6
| (59) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*
Jedinstvena tehnologija Rapid Air kompanije Philips omogućava vam da pržite pomoću vazduha kako bi hrana bila hrskava spolja i mekana iznutra. Za savršenu teksturu i izvrsne rezultate potrebno je samo malo ulja ili uopšte ne morate da dodate ulje!
Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući tehnologiji Rapid Air koja pruža savršene rezultate

Pomfrit odličnog okusa uz do 80% manje masti!*

  • Friteza koristi malu količinu masnoće

  • Multicooker 1,2 kg

  • Bela

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Tehnologija Rapid Air za zdravije prženje

Jedinstvena tehnologija Rapid Air na aparatu Airfryer omogućava vam da pržite, pečete i grilujete najukusnije grickalice i obroke sa manje masti nego kod standardne friteze, sa malo ulja ili bez ulja. Philips Airfryer sa tehnologijom Rapid Air takođe stvara manje mirisa od standardnih friteza, lako se čisti i bezbedan je i ekonomičan za svakodnevnu upotrebu.

Veliki kapacitet za pripremu od 1,2 kg, za više obroka odličnog ukusa

Veliki kapacitet za pripremu od 1,2 kg, za više obroka odličnog ukusa

Kapacitet od 1,2 kg dovoljan je za do 5 osoba. Sada čak i veće porodice mogu da uživaju u Airfryer doživljaju, uz 50% veći kapacitet**

Digitalni ekran za lako upravljanje vremenom i temperaturom

Digitalni ekran za lako upravljanje vremenom i temperaturom

Digitalni ekran osetljiv na dodir omogućava vam da lakše i preciznije kontrolišete vreme i temperaturu za pripremu. Uživajte u omiljenoj hrani, pripremljenoj na pravoj temperaturi i za pravo vreme, za najbolji rezultat.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

59

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2

14/12/2021

България

България

Харесва ми !!!

Този уред е мечтата на всяка домакиня. В него храната се готви за минути, а това е сбъднато желание за всяка жена. Лесен е за употреба, лесен за поддържане и още по - лесен за почистване. За мое съжаление аз все още го нямам, но сестра ми си закупи този с по- голямата вместимост на кошницата и често се събираме и хапваме вкусна храна приготвена в него. Заемала съм й го няколко пъти, когато имам гости и винаги всички са очаровани от вкуса на храната. Наскоро правих овкусени пръчици сьомга увити в кора за баница, поръсени с малко разтопено масло. Смокини с пълнеж от синьо сирене и препечен орех, Със сестра ми доста експериментираме с този уред, пробваме с месо, със зеленчуци, с плодове. Засега само телешкото и дивечовото месо ни се опира, но търсим решения. Пожелавам си да го имам и аз. Поздрави на всички, които го имат и късмет на тези, които го желаят.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL

08/09/2021

България

България

Незаменим помощник!

Страхотен уред! Приготвям здравословна храна за семейството ми бързо и лесно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL

10/05/2021

България

България

Бързо, лесно, вкусно.

Вечеря за трима, приготвена за 20 мин. Спестява ми много време. И е вкусно.

Mane

За тази цена към уреда можеше да има поне тавичка, а не да се купуват допълнително.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Avance HD9240/90 Airfryer XL

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  1. U poređenju sa svežim pomfritom pripremljenim u običnoj Philips fritezi.