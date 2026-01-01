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  • Uvek zdrav vazduh
  • Uvek zdrav vazduh

Obustavljeno

Ovlaživač vazduha serije 1000iFilter za ovlaživanje

HU4136/10

Uvek zdrav vazduh
Originalni Philips filter za ovlaživanje savršeno odgovara vašem aparatu i time se neprekidno osiguravaju najbolje performanse. On koristi tehnologiju NanoCloud za izbacivanje molekula čiste vodene pare veličine nanočestica i ovlaživanje vazduha uz 99% manje bakterija.
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Tehnologija NanoCloud sa higijenskim ovlaživanjem

Uvek zdrav vazduh

  • Tehnologija NanoCloud

  • Do 99% manje bakterija

Savršeno se uklapa i neprekidno pruža visok učinak

Savršeno se uklapa i neprekidno pruža visok učinak

Zamena filtera originalnim Philips filterom za ovlaživanje osigurava da performanse vašeg ovlaživača vazduha uvek budu visoke i da aparat radi efikasno. On je konstruisan posebno za naznačeni uređaj kako bi se osiguralo da mu savršeno odgovara i kako bi aparat nesmetano radio.

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud(1)

Do 99% manje bakterija uz tehnologiju NanoCloud(1)

Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Zahvaljujući maloj veličini, bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače vazduha(1).

Philips filteri osiguravaju da vaš uređaj radi efikasno

Philips filteri osiguravaju da vaš uređaj radi efikasno

Naši filteri prolaze kroz niz obaveznih i strogih ispitivanja pre puštanja u promet iz fabrike. Oni se podvrgavaju zahtevnim testiranjima upotrebe i izdržljivosti tokom neprekidnog rada od 24 sata tokom 7 dana kako bi pružili najbolje performanse Philips ovlaživačima vazduha do poslednjeg dana veka trajanja filtera.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije