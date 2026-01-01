2 godine garancije
Obustavljeno
HU4136/10
Tehnologija NanoCloud
Do 99% manje bakterija
Zamena filtera originalnim Philips filterom za ovlaživanje osigurava da performanse vašeg ovlaživača vazduha uvek budu visoke i da aparat radi efikasno. On je konstruisan posebno za naznačeni uređaj kako bi se osiguralo da mu savršeno odgovara i kako bi aparat nesmetano radio.
Jedinstvena tehnologija NanoCloud koristi prirodna isparenja za izbacivanje čiste vodene pare. Zahvaljujući maloj veličini, bakterije ili naslage se jako teško hvataju za nju – vlaži vazduh uz 99% manje otpuštenih bakterija u odnosu na standardne ultrazvučne ovlaživače vazduha(1).
Naši filteri prolaze kroz niz obaveznih i strogih ispitivanja pre puštanja u promet iz fabrike. Oni se podvrgavaju zahtevnim testiranjima upotrebe i izdržljivosti tokom neprekidnog rada od 24 sata tokom 7 dana kako bi pružili najbolje performanse Philips ovlaživačima vazduha do poslednjeg dana veka trajanja filtera.
Komentari
(1) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne koriste dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija – testirano od strane nezavisne laboratorije