Savršeno se uklapa i neprekidno pruža visok učinak

Zamena filtera originalnim Philips filterom za ovlaživanje osigurava da performanse vašeg ovlaživača vazduha uvek budu visoke i da aparat radi efikasno. On je konstruisan posebno za naznačeni uređaj kako bi se osiguralo da mu savršeno odgovara i kako bi aparat nesmetano radio.