    Philips Sonicare 1100 Punjiva četkica za zube

    HX3901/03

    Pređite na pranje zuba električnom četkicom bez napora uz osnovnu seriju Philips Sonicare 1000. Uživajte u do 3 puta više uklanjanja plaka u poređenju sa ručnom četkicom za zube.

    Philips Sonicare 1100 Punjiva četkica za zube

    Nežno uklanja do 3 puta više naslaga*

    • Nežno uklanja 3 puta više plaka*
    • Easy Start
    • SmartTimer i Quadpacer
    • Vek trajanja baterije 14 dana
    Ova električna četkica za zube dolazi sa našom Intercare glavom četkice. Izuzetno duga vlakna pomažu u uklanjanju više plaka između zuba i sa teško dostupnih mesta.

    Sonicare Fluid Action

    Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 31.000 pokreta vlakana. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.

    Lako prebacivanje na pranje zuba električnom četkicom

    Sonicare Easy Start program je dizajniran za one koji su novi u pranju zuba električnom četkicom. Program vam daje opciju postepenog, nežnog povećanja snage pranja tokom prvih 14 pranja.

    Vođene sesije pranja zuba

    Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 30 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.

    Vek trajanja baterije 14 dana

    Doživite do 14 dana redovnog pranja zuba nakon jednog punog punjenja. Donosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Srednje
      Za svakodnevno čišćenje

    • Napajanje

      Napon
      DC5V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      Do 14 dana
      Tip baterije
      Litijum-jonska

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Plava

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije

    • Jednostavna upotreba

      Kompatibilnost sa drškama
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“
      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Indikator baterije
      Lampica označava stanje baterije
      Tajmer
      SmarTimer i QuadPacer

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Drška
      1 punjiva četkica za zube 1100
      Glava četkice
      1 InterCare
      Punjač
      1 kabl za punjenje

    • Učinak čišćenja

      Uklanjanje zubnog plaka
      Uklanja do 3 puta više kamenca*

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje

