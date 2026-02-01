HX4033/27
Osnovna nega za zdrave zube i desni
Pređite na pranje zuba električnom četkicom bez napora uz osnovnu seriju Philips Sonicare 3000. Uživajte u do 5 puta više uklanjanja plaka u poređenju sa ručnom četkicom za zube.Pogledajte sve pogodnosti
Dostupno kod:
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Ova električna četkica za zube dolazi sa našom W glavom četkice. Koristi gusto raspoređena vlakna da bi pružila do 5 puta više uklanjanja plaka*, dok celim ustima pruža osvežavajuće čišćenje.
Philips Sonicare četkice za zube čiste nežno, ali efikasno i neguju zube i desni sa 31.000 pokreta vlakana. Sonicare Fluid Action podržava vlakna u čišćenju usmeravajući tečnost duboko između zuba i duž linije desni.
Lako se može desiti da previše jako perete zube, pa zato ova Philips Sonicare električna četkica za zube ima senzor pritiska sa haptičkim odzivom za detekciju prekomernog pritiska. Ako perete zube previše jako, obavestiće vas nežnim vibracijama kao podsetnik da smanjite pritisak kako bi vaše desni ostale zaštićene.
Uživajte u prijatnom čišćenju uz 3 podešavanja intenziteta. Izaberite između visokog, srednjeg i niskog. Bilo da želite malo više snage ili specifičan fokus za svoje čišćenje, možete to imati.
Sonicare Easy Start program je dizajniran za one koji su novi u pranju zuba električnom četkicom. Program vam daje opciju postepenog, nežnog povećanja snage pranja tokom prvih 14 pranja.
Postignite idealno vreme pranja pomoću Sonicare tajmera za čišćenje. Svakih 30 sekundi, BrushPacer će vas podstaći da očistite novu oblast. Nakon 2 minuta, SmarTimer će označiti da je pranje zuba završeno.
Doživite do 14 dana redovnog pranja zuba nakon jednog punog punjenja. Donosi novi nivo praktičnosti u vašu rutinu pranja zuba.
Intenziteti
Intenziteti
Napajanje
Tehničke specifikacije
Dizajn i završnica
Servisiranje
Jednostavna upotreba
Dodaci koji se dostavljaju
Učinak čišćenja
Režimi
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.