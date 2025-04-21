HX7060/01
Nežno čišćenje, čak i za osetljive zube i desni
Philips Sonicare 6100 koristi tehnologiju Sonicare nove generacije, ima namenski režim „Sensitive“, 2 glave četkice za uklanjanje kamenca, osetljivost i izbeljivanje, kao i nizak intenzitet. Tu je i senzor pritiska kada pacijenti previše pritiskaju tokom pranja zuba.Pogledajte sve pogodnosti
Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je sa pacijentima na umu. Sa A3 glavom četkice pacijenti mogu da ostvare uklanjanje do 20x više kamenca*, do 15x zdravije desni** i uklanjanje do 100% više fleka***. Takođe priloženo: Zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive koja je napravljena sa najnežnijim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu da postignu nežno čišćenje koje uklanja do 10x više kamenca na teško dostupnim mestima*.
Uživajte u veoma ugodnom doživljaju pranja zuba i novom nivou oralne nege uz tehnologiju Sonicare nove generacije. Dok perete zube, inovativni magnetni sistem četkice prilagođava snagu čišćenja tokom svake sesije, za optimalne performanse sa 62.000 poteza vlakana u minuti, čak i na teško dostupnim mestima. Istovremeno, dinamično, glatko kretanje tečnosti pomaže vlaknima da čiste kamenac, za potpuno čišćenje pri svakom pranju zuba.
Napravljena za osetljive zube i desni, Philips Sonicare 6100 pacijentima pruža izbor između dva režima za pranje zuba. Osetljivi režim pruža nežno, temeljno čišćenje, dok je režim čišćenja usredsređen na uklanjanje kamenca, za superiornu čistoću. Za personalizovano čišćenje pacijenti mogu da kombinuju režime sa nekim od tri nivoa intenziteta, od visokog do niskog, za sesije pranja zuba baš po meri.
Pacijenti možda neće primetiti kada previše pritiskaju tokom pranja zuba, ali ova četkica hoće. Pametni optički senzor precizno detektuje prekomerno pritiskanje tokom pranja i svetli ljubičasto uz smanjivanje vibracija. Pacijenti će uvek znati kada da prilagode način pranja i desni će im ostati zaštićene.
Redovna zamena glave četkice predstavlja važan deo održavanja dobrog oralnog zdravlja. Uz tehnologiju BrushSync pacijenti lako mogu da održe najbolje performanse glave četkice. Praćenjem učestalosti korišćenja i intenziteta pri pranju, ova inovativna tehnologija podseća pacijente kada dođe vreme za novu glavu četkice.
Samo dva minuta je potrebno pacijentima za kompletno čišćenje, pa vas naš SmarTimer obaveštava kada vreme istekne. Za ravnomerno čišćenje celih usta, BrushPacer deli sesije pranja zuba na segmente, sa kratkom pauzom vibracije kao znakom da pređete na sledeći segment. Ovo pomaže pacijentima da postignu ravnomerno čišćenje pri svakom pranju zuba.
Temeljno smo redizajnirali naše Philips Sonicare četkice za zube tako da budu snažne, lagane i dugotrajne. Zahvaljujući našem naprednom procesu laserskog varenja, naše četkice za zube dizajnirane su tako da pacijentima služe godinama.
Ova četkica za zube koristi bateriju visokih performansi koja je napravljena tako da unapredi vaš doživljaj pranja zuba. Sa jednim punjenjem pacijenti mogu da uživaju u do tri nedelje redovnog pranja zuba.
Intenziteti
Napajanje
Tehničke specifikacije
Dizajn i završnica
Servisiranje
Jednostavna upotreba
Dodaci koji se dostavljaju
Učinak čišćenja
Režimi
Tehnologija pametnih senzora
