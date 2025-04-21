Pojmovi za pretragu

    Philips Sonicare 6100 Rezervne glave četkica

    HX7060/01

    Nežno čišćenje, čak i za osetljive zube i desni

    Philips Sonicare 6100 koristi tehnologiju Sonicare nove generacije, ima namenski režim „Sensitive“, 2 glave četkice za uklanjanje kamenca, osetljivost i izbeljivanje, kao i nizak intenzitet. Tu je i senzor pritiska kada pacijenti previše pritiskaju tokom pranja zuba.

    Philips Sonicare 6100 Rezervne glave četkica

    Nežno čišćenje, čak i za osetljive zube i desni

    Uklanja do 20 puta više kamenca*

    • Uklanja do 20 puta više kamenca
    • 2 režima, 3 intenziteta
    • Vizuelno upozorenje za pritiskanje
    • Trajanje baterije 21 dan
    Kompletna nega za zdravija usta.

    Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je sa pacijentima na umu. Sa A3 glavom četkice pacijenti mogu da ostvare uklanjanje do 20x više kamenca*, do 15x zdravije desni** i uklanjanje do 100% više fleka***. Takođe priloženo: Zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive koja je napravljena sa najnežnijim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu da postignu nežno čišćenje koje uklanja do 10x više kamenca na teško dostupnim mestima*.

    Tehnologija Sonicare nove generacije

    Uživajte u veoma ugodnom doživljaju pranja zuba i novom nivou oralne nege uz tehnologiju Sonicare nove generacije. Dok perete zube, inovativni magnetni sistem četkice prilagođava snagu čišćenja tokom svake sesije, za optimalne performanse sa 62.000 poteza vlakana u minuti, čak i na teško dostupnim mestima. Istovremeno, dinamično, glatko kretanje tečnosti pomaže vlaknima da čiste kamenac, za potpuno čišćenje pri svakom pranju zuba.

    Personalizujte čišćenje sa 6 postavki pranja zuba

    Napravljena za osetljive zube i desni, Philips Sonicare 6100 pacijentima pruža izbor između dva režima za pranje zuba. Osetljivi režim pruža nežno, temeljno čišćenje, dok je režim čišćenja usredsređen na uklanjanje kamenca, za superiornu čistoću. Za personalizovano čišćenje pacijenti mogu da kombinuju režime sa nekim od tri nivoa intenziteta, od visokog do niskog, za sesije pranja zuba baš po meri.

    Štiti desni pomoću vizuelnog senzora pritiskanja

    Pacijenti možda neće primetiti kada previše pritiskaju tokom pranja zuba, ali ova četkica hoće. Pametni optički senzor precizno detektuje prekomerno pritiskanje tokom pranja i svetli ljubičasto uz smanjivanje vibracija. Pacijenti će uvek znati kada da prilagode način pranja i desni će im ostati zaštićene.

    Uvek ćete znati kada dođe vreme za novu glavu četkice

    Redovna zamena glave četkice predstavlja važan deo održavanja dobrog oralnog zdravlja. Uz tehnologiju BrushSync pacijenti lako mogu da održe najbolje performanse glave četkice. Praćenjem učestalosti korišćenja i intenziteta pri pranju, ova inovativna tehnologija podseća pacijente kada dođe vreme za novu glavu četkice.

    Optimizujte pranje zuba uz SmarTimer i BrushPacer

    Samo dva minuta je potrebno pacijentima za kompletno čišćenje, pa vas naš SmarTimer obaveštava kada vreme istekne. Za ravnomerno čišćenje celih usta, BrushPacer deli sesije pranja zuba na segmente, sa kratkom pauzom vibracije kao znakom da pređete na sledeći segment. Ovo pomaže pacijentima da postignu ravnomerno čišćenje pri svakom pranju zuba.

    Lasersko varenje za snagu i izdržljivost

    Temeljno smo redizajnirali naše Philips Sonicare četkice za zube tako da budu snažne, lagane i dugotrajne. Zahvaljujući našem naprednom procesu laserskog varenja, naše četkice za zube dizajnirane su tako da pacijentima služe godinama.

    Do 3 nedelje pranja zuba sa jednim potpunim punjenjem

    Ova četkica za zube koristi bateriju visokih performansi koja je napravljena tako da unapredi vaš doživljaj pranja zuba. Sa jednim punjenjem pacijenti mogu da uživaju u do tri nedelje redovnog pranja zuba.

    Tehničke specifikacije

    • Intenziteti

      Visoko
      Za bolje čišćenje
      Srednje
      Za svakodnevno čišćenje
      Nisko
      Za osetljive zube i desni

    • Napajanje

      Napon
      100-240 V

    • Tehničke specifikacije

      Baterija
      Može da se puni
      Vreme rada (od pune do prazne baterije)
      21 dana
      Tip baterije
      Litijum-jonska

    • Dizajn i završnica

      Boja
      Bela

    • Servisiranje

      Garancija
      2 godine ograničene garancije

    • Jednostavna upotreba

      Drška
      Tanak ergonomski dizajn
      Indikator baterije
      Osvetljena ikona pokazuje vek trajanja baterije
      Kompatibilnost sa drškama
      Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“
      Tajmer
      SmarTimer i BrushPacer za potpuno i temeljno pranje zuba
      USB-A punjenje
      Strujni adapter nije priložen

    • Dodaci koji se dostavljaju

      Glava četkice
      • 30 S2 Sensitive
      • 30 A3 Premium All-in-One

    • Učinak čišćenja

      Uklanjanje zubnog plaka
      Do 20x efikasnije*
      Nega desni
      Do 15x zdravije desni***
      Izbeljivanje
      Do 100% manje fleka**
      Brzina
      62.000 poteza četkice u minuti

    • Režimi

      Čišćenje
      Za izvanredno svakodnevno čišćenje
      Osetljivi režim
      Za osetljive zube i desni

    • Tehnologija pametnih senzora

      Povratne informacije o jačini pritiska
      • Prsten svetli ljubičasto
      • Smanjene vibracije i zvuk pulsiranja
      Podsetnik za zamenu
      BrushSync vas obaveštava kada da zamenite glavu četkice

    • U odnosu na običnu četkicu za zube.
    • *u režimu za čišćenje u odnosu na običnu četkicu za zube.
    • ** U odnosu na običnu četkicu za zube. In-vitro studija; stvarni rezultati mogu da se razlikuju.
