Kompletna nega za zdravija usta.

Glava četkice A3 Premium All-in-One dizajnirana je sa pacijentima na umu. Sa A3 glavom četkice pacijenti mogu da ostvare uklanjanje do 20x više kamenca*, do 15x zdravije desni** i uklanjanje do 100% više fleka***. Takođe priloženo: Zahvaljujući novoj glavi četkice S2 Sensitive koja je napravljena sa najnežnijim Sonicare vlaknima, pacijenti mogu da postignu nežno čišćenje koje uklanja do 10x više kamenca na teško dostupnim mestima*.