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Shaver series 1000 Električni aparat za suvo brijanje
Obustavljeno
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S1520/04
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Priručnik sa važnim informacijama
Korisnički priručnik
Sve (8)
Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata?
Kako da dobijem najbolje rezultate sa Philips aparatom za brijanje?
Kako da očistim Philips aparat za brijanje?
Strujni adapter
Granični okvir glave za brijanje
Adapter za napajanje HQ8505
ShaversČetka za čišćenje
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