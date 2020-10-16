2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
4 oz / 125 ml
Cucla za novorođenčad
0+ meseci
5.0
od 5
22
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Ova recenzija je napisana za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Ova recenzija je napisana za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF560/00 Biberon Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF560/00 Biberon Classic+
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću standardne flašice. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice bilo je manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača.