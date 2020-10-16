ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventClassic+ flašica za bebe

SCF560/00

5
| (22) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Naš pouzdani Classic asortiman poboljšan je radi postizanja još udobnijeg doživljaja hranjenja. Klinički testirani sistem protiv grčeva sada je integrisan u cuclu, što izuzetno olakšava čišćenje i sklapanje flašice.
Pogledajte sve prednosti

Lako čišćenje za savršenu higijenu

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 1 flašica

  • 4 oz / 125 ml

  • Cucla za novorođenčad

  • 0+ meseci

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

22

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Ova recenzija je napisana za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Ova recenzija je napisana za SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

14/06/2019

România

România

Cel mai bun produs

"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF560/00 Biberon Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF560/00 Biberon Classic+

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi nego kod beba hranjenih pomoću standardne flašice. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice bilo je manje kenjkanja nego kod beba hranjenih pomoću flašice drugog vodećeg proizvođača.