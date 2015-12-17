2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
4 oz / 125 ml
Cucla za novorođenčad
0+ meseci
4.9
od 5
140
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
svetlana
17/12/2015
България
Много сме доволни
Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+
Józefina
26/04/2022
Polska
Ulubiona butelka
Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.
Prednosti
Dobra jakość, wygodnie się nią karmi
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
12/04/2022
Polska
Zwycięzca naszego rankingu
Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!
Prednosti
kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.
Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.
Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.