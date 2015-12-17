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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventClassic+ flašica za bebe

SCF560/17

4.9
| (140) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Airflex sistem za ventilaciju i cucla sa teksturom na našoj Classic+ flašici dizajnirani su tako da maksimalno smanje prekide i neudobnost pri hranjenju. Zahvaljujući ugrađenom ventilu protiv grčeva, vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka.
Pogledajte sve prednosti

Dizajnirano za hranjenje bez prekida

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 1 flašica

  • 4 oz / 125 ml

  • Cucla za novorođenčad

  • 0+ meseci

Tehničke specifikacije

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

140

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

17/12/2015

България

България

Много сме доволни

Използваме шишето от раждането до сега (вече сме на 3 год.). Има опция за новородено, накрайници за 6+ месеца, 12+ месеца, удобни цветни дръжки. Вечер не заспива ако го няма шишето й. Най - важното е, че е устойчиво на удар.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF566/17 Бутилка за бебе Classic+

26/04/2022

Polska

Polska

Ulubiona butelka

Wygodnie karmi się maluszka tą butelką, dobra jakość, polecam.

Prednosti

Dobra jakość, wygodnie się nią karmi

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

12/04/2022

Polska

Polska

Zwycięzca naszego rankingu

Butelka Philips Avent do zdecydowanie nasz ulubieniec, któremu pozostaniemy wierni - a przetestowaliśmy wiele innych marek! Przede wszystkim buteleczka spełnia swoją rolę, bo częstotliwość kolek moich maluchów zdecydowanie się zmniejszyła. Co dla mnie ważne: dobrze się czyści, tworzywo porządne, które nie robi się matowe i nie odbarwia się mimo wielu prań. Kształt butelki bardzo przypasował i dzieciaki chętnie z niej piją, nie mają problemu z jej utrzymaniem. Co tu więcej mówić - polecam wszystkim mamom!

Prednosti

kształt, waga, jakość materiału, łatwość czyszczenia

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF816/17 Butelka antykolkowa dla niemowląt

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.