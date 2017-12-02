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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
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  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
  • Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

Obustavljeno

Philips AventClassic+ flašica za bebe

SCF563

4.7
| (101) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*
Airflex sistem za ventilaciju i cucla sa teksturom na našoj Classic+ flašici dizajnirani su tako da maksimalno smanje prekide i neudobnost pri hranjenju. Zahvaljujući ugrađenom ventilu protiv grčeva, vazduh se ubacuje u flašicu i izvlači iz bebinog stomaka.
Pogledajte sve prednosti

Dizajnirano za hranjenje bez prekida

Klinički je dokazano da ublažavaju grčeve i neugodnost*

  • 2 flašice

  • 9 oz / 260 ml

  • Cucla sa sporim protokom

  • 1+ mesec

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.7

od 5

101

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

02/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj poizvod je izvrstan

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike. Jako slican maminoj dojci, beba zadovoljna i mama. Sve bocice su super.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF683/27 Bočica za bebe Classic

25/10/2017

Hrvatska

Hrvatska

Oduševljeni novim dizajnom

Imamo ovu bocicu i odusevljeni smo njome. Malcu se svida majmuncic. Jednostavno za uoptrebu kao i svi Vasi proizvodi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/11 Bočica za bebe Classic+

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

enostavna in prijetna za uporabo

Steklenička je enostavna za uporabo, tako kot vse vaše stekleničke. Do sedaj smo uporabljali drug model vaših flašk, vendar ni bilo niti enega problema , ko smo naenkrat prešli na to flaško.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/12 Steklenička Classic+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF574/12 Steklenička Classic+

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  1. Kod beba starih 2 nedelje hranjenih pomoću Philips Avent flašice manje su se javljali grčevi, uz značajno manje kenjkanja noću, u poređenju sa bebama hranjenim pomoću drugom konkurentskom flašicom.

  2. Dizajn cucle dokazano sprečava skupljanje i povezano uvlačenje vazduha i prekide u hranjenju.

  3. Šta su grčevi i kako utiču na bebe? Grčeve delimično izaziva gutanje vazduha tokom hranjenja, što dovodi do nelagodnosti u bebinom probavnom sistemu. Simptomi uključuju plakanje i kenjkanje.