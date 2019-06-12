2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
4 oz / 120 ml
Cucla za novorođenčad
0+ meseci
Obustavljeno
Obustavljeno
Obustavljeno
Obustavljeno
4.8
od 5
20
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
AnaMryBia
12/06/2019
România
Folosesc acest tip de biberon de la nastere pentru ambele fetite
Recenzie din campania Philips Avent Folosim acest tip de biberon si pt lapte matern si pt lapte praf Excelent produs recomand !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
ElenaDomi
15/05/2019
România
Recomand cu drag
Super multumita de produs, se impaca foarte bine in concomitanta cu alaptatul. Rezista in timp si nu se deterioreaza .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
ElenaY
07/05/2019
România
Calitate excelenta
Folosesc biberoanele Avent de la nasterea copilul si sunt foarte multumita. Calitate execelenta. Pret avantajos.
Ova recenzija je napisana za SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Ova recenzija je napisana za SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011