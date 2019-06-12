"Recenzie din campania Philips Avent" Biberoanele acestea ne-au ajutat foarte mult la începutul perioadei de bebelușie pt ambii copii, când nu puteam asigura necesarul de lapte matern, le-am folosit și pt lapte matern și praf, iar datorita tetinelor speciale, bebelusii nu au refuzat ulterior hrănirea naturala. Recomand cu căldură!