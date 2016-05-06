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  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem
  • Lako se kombinuje sa dojenjem

Obustavljeno

Philips AventNatural flašica za bebe

SCF690/17

4.9
| (162) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod
Lako se kombinuje sa dojenjem
Naša nova flašica doprinosi prirodnijem doživljaju hranjenja na flašicu za bebu i za vas. Cucla ima inovativni dizajn sa laticama za prirodno prianjanje slično dojci, što olakšava bebi da kombinuje hranjenje iz dojki i flašice.
Pogledajte sve prednosti

Prirodno hvatanje cucle

Lako se kombinuje sa dojenjem

  • 1 flašica

  • 4 oz / 125 ml

  • Cucla za novorođenčad

  • 0+ meseci

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Komentari

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4.9

od 5

162

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

06/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savršena bočica

Kako moramo kombinirati dojenje i dohranu, bočica se pokazala izvrsnom. Beba ne odbacuje dojenje zbog oblika dude i zbog načina na koji siše. Preporučila bi svakome tko je u sličnoj situaciji jer može hraniti bebu bez brige da će se dojenje zapostaviti!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Bočica za bebe Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Bočica za bebe Natural

07/11/2016

България

България

Страхотен е

Страхотни шишета мого са удобни и лесни за миене и не заемат много място в чантата

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Бутилка за бебе Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Бутилка за бебе Natural

31/10/2021

Україна

Україна

Гарний вибір

Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)

Prednosti

Якість

Mane

не виявлено

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural

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