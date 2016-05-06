2 godine garancije
Obustavljeno
1 flašica
4 oz / 125 ml
Cucla za novorođenčad
0+ meseci
4.9
od 5
162
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
MamaD
06/05/2016
Hrvatska
Savršena bočica
Kako moramo kombinirati dojenje i dohranu, bočica se pokazala izvrsnom. Beba ne odbacuje dojenje zbog oblika dude i zbog načina na koji siše. Preporučila bi svakome tko je u sličnoj situaciji jer može hraniti bebu bez brige da će se dojenje zapostaviti!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Bočica za bebe Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Bočica za bebe Natural
Bu4eto
07/11/2016
България
Страхотен е
Страхотни шишета мого са удобни и лесни за миене и не заемат много място в чантата
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Бутилка за бебе Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Бутилка за бебе Natural
Stringer
31/10/2021
Україна
Гарний вибір
Почали годувати з пляшечки з самого народження і вибір зробили в бік Avent і не пожалкували. Дитина смоктала із задоволенням :)
Prednosti
Якість
Mane
не виявлено
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF690/17 Дитяча пляшечка Natural
0% bisfenola A, u skladu sa propisom EU 10/2011