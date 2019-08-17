2 godine garancije
Obustavljeno
1 Natural flašica
2 oz / 60 ml
First Flow cucla
Prirodni oblik cucle
5.0
od 5
23
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Egyfiúsanyuka
17/08/2019
Magyarország
Kiváló minőségű termék!
Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
IvettBarbara
14/08/2019
Magyarország
Nekünk ez a legjobb
Kislányom az első perctől kezdve használja. Sose volt hasfájós, nem okozott cumizavart. Azóta is ezt használom
Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg
Jane28
21/06/2019
Україна
Идеально подходит для первой бутылочки
Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Дитяча пляшечка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Дитяча пляшечка