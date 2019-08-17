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  • Idealno za novorođenčad
  • Idealno za novorođenčad
  • Idealno za novorođenčad
  • Idealno za novorođenčad
  • Idealno za novorođenčad
  • Idealno za novorođenčad

Obustavljeno

Philips AventFlašica za bebu

SCF699/17

5
| (23) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Idealno za novorođenčad
Naša Natural flašica od 2 oz pruža idealnu količinu hrane za novorođenčad. Dizajnirana je sa First Flow cuclom koja pruža sporiji protok koji se lakše kontroliše. Mekana, široka cucla sa teksturom bolje oponaša dojku.
Pogledajte sve prednosti

Lako se kombinuje sa dojenjem

Idealno za novorođenčad

  • 1 Natural flašica

  • 2 oz / 60 ml

  • First Flow cucla

  • Prirodni oblik cucle

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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5.0

od 5

23

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék!

Könnyen tisztítható, jó kialakítású cumisüvegek! A mai napig ezt a márkát használjuk, kisfiam nem is hajlandó másból inni a reggeli és az esti kakaóját!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nekünk ez a legjobb

Kislányom az első perctől kezdve használja. Sose volt hasfájós, nem okozott cumizavart. Azóta is ezt használom

Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Avent Natural cumisüveg

21/06/2019

Україна

Україна

Идеально подходит для первой бутылочки

Ещё во время беременности заказала себе набор бутылочек. Использовали уже с первых дней в роддоме, пока налаживалась лактация, докармливали смесью. Очень удобно, бутылочка не большая, а форма соски идеально подошла нам. Через пару месяцев использовали бутылочки для молока, которое я сцеживала.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Дитяча пляшечка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF699/17 Дитяча пляшечка

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  • Povrat u roku od 30 dana