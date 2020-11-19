2 godine garancije
Obustavljeno
Skuvajte, izmiksujte i poslužite
Zdravo kuvanje na pari
Jednostavni obroci
4.9
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Oxana 777
19/11/2020
Україна
Просто знахідка для мам
Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!
Prednosti
Швидко та зручно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі
Martie4
04/03/2020
România
Verifikovani kupac
Fiarte bun
Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe
Prednosti
Rapid
Mane
Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben