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  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
  • Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe

Obustavljeno

Philips AventEssential aparat za pripremu hrane za bebe

SCF862/02

4.9
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe
Pripremajte hranljive obroke za bebe u 3 jednostavna koraka: kuvanje na pari, pasiranje, serviranje. Tehnologija kruženja pare ravnomerno kuva i zadržava dobre sastojke, teksturu i tečnosti, za brzo i lako pasiranje. Pametni dizajn smanjuje broj koraka, za lako korišćenje i čišćenje.
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Jednostavni koraci do zdravih obroka za bebe

  • Skuvajte, izmiksujte i poslužite

  • Zdravo kuvanje na pari

  • Jednostavni obroci

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.9

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/11/2020

Україна

Україна

Просто знахідка для мам

Дуже практична та корисна штука, яка дозволить швидко приготувати смачний прикорм для вашого малюка. Завдяки вбудованому блендеру, приготована на пару їжа відразу подрібнюється. Готово! Я дуже задоволена!!!

Prednosti

Швидко та зручно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Базовий пристрій для приготування дитячої їжі

04/03/2020

România

România

Verifikovani kupac

Fiarte bun

Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe

Prednosti

Rapid

Mane

Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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  • Saveti i trikovi
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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana