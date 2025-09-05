Pojmovi za pretragu

    Bez obzira na to da li radite ili se zabavljate, jezdite kroz dane sa ovim bežičnim slušalicama sa redukovanjem buke! Prilagodljivo redukovanje buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućavaju vam da se prepustite. Dobijate bogat, detaljan zvuk, a tu je i postavka za malo kašnjenje namenjena igrama i filmovima.

    Slobodno se prepustite

    • Noise Canceling Pro
    • Lagane slušalice koje se nose preko ušiju
    • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
    • Do 60 sati reprodukcije.

    Prepustite se uz Noise Canceling Pro

    Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.

    Lagane, udobne, sklopive – i elegantne!

    Okrugla kućišta slušalica i elegantni okvir daju upečatljiv stil ovim slušalicama koje se nose preko ušiju. Jastučići od memorijske pene održavaju udobnost tokom dugih sesija slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i ka unutra radi lakog odlaganja u džep ili torbu.

    Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

    Uživaćete u bogatom zvuku iz drajvera od 40 mm, kao i u dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Da biste uživali u punoj snazi omiljenih bas deonica bez pojačavanja zvuka, samo aktivirajte Dynamic Bass pomoću višenamenskog dugmeta ili aplikacije Philips Headphones.

    Do 60 sati reprodukcije (45 sa uključenim redukovanjem buke)

    Dobijate znatno više od jednog dana slušanja čak i ako je redukovanje buke uključeno. Za potpuno punjenje potrebno je samo 2 sata preko USB-C veze, a brzo punjenje od 15 minuta daje dodatna 3 sata. Takođe možete da koristite USB-C kabl i da ih povežete na bilo koji pametni uređaj sa USB-C portom.

    Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

    Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.

    Postojana Bluetooth veza sa više uređaja

    Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.

    Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte postavke i kontrole.

    Da li ste ikada zaboravili da isključite slušalice? Podesite tajmer u našoj pomoćnoj aplikaciji i one će se automatski isključiti. Aplikacija vam takođe omogućava da upravljate povezanim uređajima ili da isključite prilagodljivo redukovanje buke i da preuzmete kontrolu nad nivoima. Uz to, tu je asortiman unapred podešenih stilova zvuka: Glas je idealna postavka za potkaste!

    Topla, detaljna, prirodna. Philips zvučna slika.

    Od muzike do potkasta, ove bežične slušalice na najbolji način reprodukuju zvuk koji volite! Uživaćete u toplom, detaljnom zvuku sa bogatim basom iz velikih drajvera koji su doterani u skladu sa Philips zvučnom slikom.

    Tehničke specifikacije

    • Zvuk

      Akustični sistem
      Zatvoren
      Frekventni domet
      7–40.000 Hz
      Impendansa
      32 oma
      Osetljivost
      96 dB (1 kHz)
      Prečnik zvučnika
      40  mm
      Maksimalna ulazna snaga
      30  mW
      Tip drajvera
      Dinamično
      Zvuk visokog kvaliteta
      Da

    • Mogućnost priključivanja

      Bluetooth verzija
      5.2
      Bluetooth profili
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maksimalni raspon
      Do 10  m
      Veza sa više uređaja
      Da
      Podržani kodek
      SBC
      Utičnica za slušalice
      3.5  mm

    • Spoljna kutija

      Dužina
      21.6  cm
      Broj korisničkih pakovanja
      3
      Širina
      21  cm
      Bruto težina
      1.742  kg
      Visina
      26.3  cm
      GTIN
      1 48 95229 14021 6
      Neto težina
      1.12  kg
      Tarirana težina
      0.622  kg

    • Praktičnost

      Automatski se isključuje
      Da
      Kontrola jačine zvuka
      Da
      Podrška za aplikaciju Philips Headphones
      Da
      Moguća je nadogradnja firmvera
      Da
      Tip komandi
      Dugme

    • Napajanje

      Broj baterija
      1 kom.
      Vreme razgovora
      35 sati
      Vreme punjenja
      2  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa uključenim aktivnim redukovanjem buke)
      45  sati
      Vreme reprodukcije muzike (sa isključenim aktivnim redukovanjem buke)
      60  sati
      Kratko vreme punjenja
      15 mins for 3 hrs
      Težina baterije (ukupno)
      12.4  g
      Kapacitet baterije (slušalice)
      600  mAh
      Tip baterije (slušalice)
      Litijum-polimerska (ugrađena)

    • Dimenzije pakovanja

      Visina
      25.5  cm
      Način pakovanja
      Karton
      Tip postavljanja na policu
      Viseći
      Širina
      19.45  cm
      Dubina
      6.2  cm
      Broj proizvoda u kompletu
      1
      EAN
      48 95229 14021 9
      Bruto težina
      0.5  kg
      Neto težina
      0.303  kg
      Tarirana težina
      0.197  kg

    • Dimenzije proizvoda

      Visina
      21  cm
      Širina
      18.7  cm
      Dubina
      5  cm
      Težina
      0.271  kg

    • Dodaci

      Audio kabl
      Stereo kabl od 3,5 mm, D=1,2 m
      Vodič za brzi početak
      Da
      Kabl za punjenje
      USB-C kabl, 500 mm

    • Dizajn

      Boja
      Crna
      Stil nošenja
      Traka za glavu
      Sklopivi dizajn
      Ravno/kompaktno sklapanje
      Materijal slušalica
      Tkanina
      Položaj na uhu
      Nošenje preko ušiju
      Vrste slušalica
      Zatvoreni dizajn

    • Telekomunikacije

      Mikrofon za pozive
      1 mic

    • ANC funkcije

      ANC tehnologija
      Hibridno
      Awareness režim
      Da
      Mikrofon za ANC
      4 mikrofona
      ANC (Aktivno redukovanje buke)
      Da

    • Glasovni pomoćnik

      Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
      • Apple Siri
      • Google Asistent
      Aktiviranje glasovnog pomoćnika
      Pritisnite dugme ANC
      Podrška za glasovnog pomoćnika
      Da

