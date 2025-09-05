TAH7508BK/97
Slobodno se prepustite
Bez obzira na to da li radite ili se zabavljate, jezdite kroz dane sa ovim bežičnim slušalicama sa redukovanjem buke! Prilagodljivo redukovanje buke i udobno prianjanje preko ušiju omogućavaju vam da se prepustite. Dobijate bogat, detaljan zvuk, a tu je i postavka za malo kašnjenje namenjena igrama i filmovima.Pogledajte sve pogodnosti
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Prilagodljivo redukovanje buke brzo reaguje na vaše okruženje radi potiskivanja spoljne buke, uključujući vetar, u realnom vremenu. Ako želite da čujete šta se dešava oko vas, režim Awareness propušta spoljne zvukove. Quick Awareness poboljšava glasove, pa možete da vodite razgovor bez skidanja slušalica.
Okrugla kućišta slušalica i elegantni okvir daju upečatljiv stil ovim slušalicama koje se nose preko ušiju. Jastučići od memorijske pene održavaju udobnost tokom dugih sesija slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i ka unutra radi lakog odlaganja u džep ili torbu.
Uživaćete u bogatom zvuku iz drajvera od 40 mm, kao i u dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Da biste uživali u punoj snazi omiljenih bas deonica bez pojačavanja zvuka, samo aktivirajte Dynamic Bass pomoću višenamenskog dugmeta ili aplikacije Philips Headphones.
Dobijate znatno više od jednog dana slušanja čak i ako je redukovanje buke uključeno. Za potpuno punjenje potrebno je samo 2 sata preko USB-C veze, a brzo punjenje od 15 minuta daje dodatna 3 sata. Takođe možete da koristite USB-C kabl i da ih povežete na bilo koji pametni uređaj sa USB-C portom.
Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.
Napredna Bluetooth veza obezbeđuje stabilniju vezu za besprekorno strimovanje, a možete da povežete dva Bluetooth uređaja (iOS ili Android) istovremeno. Uživajte u toj plejlisti ili slušajte omiljeni podkast bez prekida i ometajućih tiših delova zvuka.
Da li ste ikada zaboravili da isključite slušalice? Podesite tajmer u našoj pomoćnoj aplikaciji i one će se automatski isključiti. Aplikacija vam takođe omogućava da upravljate povezanim uređajima ili da isključite prilagodljivo redukovanje buke i da preuzmete kontrolu nad nivoima. Uz to, tu je asortiman unapred podešenih stilova zvuka: Glas je idealna postavka za potkaste!
Od muzike do potkasta, ove bežične slušalice na najbolji način reprodukuju zvuk koji volite! Uživaćete u toplom, detaljnom zvuku sa bogatim basom iz velikih drajvera koji su doterani u skladu sa Philips zvučnom slikom.
Zvuk
Mogućnost priključivanja
Spoljna kutija
Praktičnost
Napajanje
Dimenzije pakovanja
Dimenzije proizvoda
Dodaci
Dizajn
Telekomunikacije
ANC funkcije
Glasovni pomoćnik
