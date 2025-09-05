Aplikacija Philips Headphones. Personalizujte postavke i kontrole.

Da li ste ikada zaboravili da isključite slušalice? Podesite tajmer u našoj pomoćnoj aplikaciji i one će se automatski isključiti. Aplikacija vam takođe omogućava da upravljate povezanim uređajima ili da isključite prilagodljivo redukovanje buke i da preuzmete kontrolu nad nivoima. Uz to, tu je asortiman unapred podešenih stilova zvuka: Glas je idealna postavka za potkaste!