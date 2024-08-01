Proširite pogled. Proširite svoje mogućnosti uz Philips seriju S. Sa jedinstvenim dizajnom formata 32:9 i rezolucijom 1920 x 540, visokom izlaznom osvetljenošću i svestranim povezivanjem, novi široki ekran za digitalno prikazivanje pruža više na manje prostora.
Ovaj proizvod ispunjava uslove za povraćaj PDV-a
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control
Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.
Android: Pokrenite sopstvenu aplikaciju ili izaberite omiljenu aplikaciju koju želite da pokrenete
Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.
Dizajnirani za rad non-stop, za najvišu tačnost
Pošto posao nikada ne spava, naši ekrani za digitalno oglašavanje dizajnirani su za rad non-stop, za najvišu tačnost i kritična okruženja. Koristeći superiorne komponente da bi se osigurao viši nivo kvaliteta, možete se osloniti na ovaj asortiman modela za potpunu pouzdanost tokom celog dana.
Visoka osvetljenost za jasnije slike
Ostavite snažan utisak na svetlim ili poluotvorenim lokacijama. Ovaj ekran ultravisoke osvetljenosti od 700 cd/m² savršen je za privlačenje pažnje u velikim, prometnim prostorima koji su izloženi jakom ambijentalnom osvetljenju.
Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.
Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.
Jednostavno i moćno serijsko povezivanje za postavke sa više ekrana
Povežite više ekrana pomoću HDMI serijske veze. Jednostavno povežite HDMI izlazni port sa HDMI ulazom drugog ekrana da biste stvorili najupečatljivije vizuelno iskustvo.
Režim slaganja. Kreirajte željenu postavku u nizu.
Povežite dva ili više Philips profesionalna ekrana da biste kreirali postavku u nizu sa samo jednim spoljnim uređajem. Jedan plejer se brine o vašem prilagođenom sadržaju, bez obzira na broj ekrana.