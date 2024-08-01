Pojmovi za pretragu

    37BDL3050S/00

    Širok prikaz

    Proširite pogled. Proširite svoje mogućnosti uz Philips seriju S. Sa jedinstvenim dizajnom formata 32:9 i rezolucijom 1920 x 540, visokom izlaznom osvetljenošću i svestranim povezivanjem, novi široki ekran za digitalno prikazivanje pruža više na manje prostora.

    Širok prikaz

    Široki ekran za digitalno prikazivanje

    • 37"
    • Rezolucija 1920 x 540
    • 700 cd/m²
    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte, nadgledajte i održavajte uz CMND & Control

    Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.

    Android: Pokrenite sopstvenu aplikaciju ili izaberite omiljenu aplikaciju koju želite da pokrenete

    Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.

    Dizajnirani za rad non-stop, za najvišu tačnost

    Pošto posao nikada ne spava, naši ekrani za digitalno oglašavanje dizajnirani su za rad non-stop, za najvišu tačnost i kritična okruženja. Koristeći superiorne komponente da bi se osigurao viši nivo kvaliteta, možete se osloniti na ovaj asortiman modela za potpunu pouzdanost tokom celog dana.

    Visoka osvetljenost za jasnije slike

    Ostavite snažan utisak na svetlim ili poluotvorenim lokacijama. Ovaj ekran ultravisoke osvetljenosti od 700 cd/m² savršen je za privlačenje pažnje u velikim, prometnim prostorima koji su izloženi jakom ambijentalnom osvetljenju.

    Ugrađeni medijski plejer. Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja.

    Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

    Jednostavno i moćno serijsko povezivanje za postavke sa više ekrana

    Povežite više ekrana pomoću HDMI serijske veze. Jednostavno povežite HDMI izlazni port sa HDMI ulazom drugog ekrana da biste stvorili najupečatljivije vizuelno iskustvo.

    Režim slaganja. Kreirajte željenu postavku u nizu.

    Povežite dva ili više Philips profesionalna ekrana da biste kreirali postavku u nizu sa samo jednim spoljnim uređajem. Jedan plejer se brine o vašem prilagođenom sadržaju, bez obzira na broj ekrana.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      37  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      32:9
      Rezolucija panela
      1920 x 540
      Razmak piksela
      0,47 x 0,47 mm
      Optimalna rezolucija
      1920 x 540 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      700  cd/m²
      Boje displeja
      Normalno crna
      Odnos kontrasta (tipični)
      4000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • 3D kombinovani filter
      • Smanjenje iskrivljenja
      • Progresivno skeniranje
      • 3D MA rasplitanje
      • Smart Picture
      • Podešavanje temperature boje
      • Poboljšanje boja
      • Smanjenje šuma
      Tehnologija panela
      AG
      Operativni sistem
      Android 8.0
      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • HDMI 2.0 (x1)
      • USB 2.0 ( x1)
      • VGA (Analogni D-Sub) (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video izlaz
      HDMI 2.0 (x1)
      Spoljna kontrola
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm

    • Praktičnost

      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • HDMI
      • IC ciklus
      Upravljanje preko mreže
      LAN (RJ45)

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (tipično)
      70  W
      Potrošnja (maks)
      85 W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Video formati
      • 480i 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 576i 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      928,5  mm
      Težina proizvoda
      7,76  kg
      Visina uređaja
      282,3  mm
      Dubina uređaja
      48,7  mm
      Nosač za zid
      400 x 200 mm, M6
      Širina okvira
      12,4 mm (T/B); 10,5 mm (R/L)

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20–80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5–95% RV (bez kondenzacije)

    • Interni plejer

      procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      2 GB DDR3
      Odlaganje
      8 GB eMMC

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Poklopac AC prekidača
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • Philips logotip (x1)
      • Vodič za brzi početak (x1)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • RS232 kabl
      • HDMI kabl
      • Vijak za montažu na zid x2

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Arapski
      • Holandski
      • Danski
      • Engleski
      • Francuski
      • Finski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Japanski
      • Norveški
      • Poljski
      • Portugalski
      • Ruski
      • Španski
      • Švedski
      • pojednostavljeni kineski
      • Turski
      • tradicionalni kineski
      • Češki
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • FCC, klasa A
      • CB

