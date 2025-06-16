Pojmovi za pretragu

Brilliance

Neodoljive boje

Preporučena maloprodajna cena

Ovaj se proizvod više ne proizvodi
Asortiman Philips monitora za kućnu upotrebu korisnicima pruža bogat i raznovrstan izbor ekrana inspirisan današnjim dinamičnim i raznolikim stilovima života. Od amaterskih fotografa do profesionalnih e-kupaca, od filmofila do ljubitelja igara, od porodica koje žele da provode kvalitetno vreme na okupu do frilensera koji žele da spoje posao i zadovoljstvo, Philips monitori pružaju savršeno rešenje.

Standardna fotografija proizvoda Alternativna fotografija proizvoda Alternativna fotografija proizvoda

UltraClear 5K UHD rezolucija

5K Ultra HD (5120 x 2880) rezolucija za ultrajasnu sliku

14,7 miliona piksela za precizne detalje i jasnoću. Sa 5K Ultra HD rezolucijom, četiri puta većom od Quad HD rezolucije, videćete detalje kao nikada pre, za savršene rezultate.

DisplayHDR 600

DisplayHDR 600 za odlične vizuelne detalje

Tehnologija DisplayHDR 600 sa VESA sertifikatom donosi značajno različit vizuelni doživljaj. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 600 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući lokalnom zatamnjivanju i visokom udarnom osvetljenju do 600 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i dublje, nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.

Podrška za Calman

Calman Ready: za automatsku i blistavu kalibraciju boja

Ova nova tehnologija omogućava da se kalibracija ekrana izvrši za samo delić vremena koje je tradicionalno potrebno, bez kompromisa po pitanju prelepe i estetski ugodne game boja. Za razliku od ručne kalibracije, monitori opremljeni funkcijom Calman Ready kalibrisaće se automatski. Zauzvrat, ova automatizacija proizvodi živopisne boje koje daju takozvanu „boju holivudskog kvaliteta“ i najpogodnija je za profesije koje zahtevaju precizne boje.

Promotivna slika

1,07 milijardi boja za zapanjujuće boje i najfinije nijanse

Ovaj ekran daje izuzetnu dubinu boja sa 1,07 milijardi boja i najfinijim nijansiranjem za glatku, preciznu i živopisnu sliku. Uživajte u vernoj i preciznoj vizuelizaciji, gledanju video snimaka i radu u grafičkim programima u kojima je preciznost boja ključna.

Promotivna slika

Munjevito brza veza za podatke, video i Ethernet

Ovaj Philips monitor sa baznom stanicom ima Thunderbolt™ 4 vezu. U poređenju sa standardnim USB-C monitorima, tehnologija Thunderbolt™ 4 pruža munjevitu brzinu prenosa podataka od 40 Gb/s, za video visoke rezolucije, prenos preko više strimova za lančano povezivanje, napajanje do 96 W za spoljne uređaje i stabilnu Ethernet vezu od 1 Gb/s.

Promotivna slika

Jednostavno i snažno lančano povezivanje za konfiguracije sa više monitora

Lančano povezivanje vam omogućava da pokrećete više monitora i uređaja pomoću jednog Thunderbolt porta na laptopu. Thunderbolt port na laptopu povežite sa ovim monitorom, pa pomoću drugog Thunderbolt porta na ovom monitoru možete da povežete drugi 4K monitor.

Promotivna slika

Živopisne, precizne boje sa profesionalnim standardima za boje

Ovaj monitor je opremljen da pruži živopisne, realistične boje, uz široko pokrivanje spektra Display-P3, što je idealno za Apple korisnike. Adobe RGB osigurava precizne boje za profesionalni rad sa fotografijama i štampom, dok sRGB nudi dosledne i pouzdane boje za veb i svakodnevnu upotrebu. Savršeno za kreativce koji zahtevaju preciznost.

Promotivna slika

MultiView omogućava istovremenu dvostruku vezu i prikaz

Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.

Vrhunske boje HDR.

Vrhunske boje HDR.

Kako vizuelna tehnologija teži da dostigne ljudsko oko, HDR je savladao sivu zonu. Povećavajući kontrast između crne i bele, HDR širi spektar boja i osvetljenja. Sa dubljim tamama i svetlijim svetlima, HDR donosi jasnoću i luminancu nove generacije, približavajući prikaz stvarnosti.

* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim
* REC709 pokrivenost na CIE1931, Adobe RGB i DCI-P3 i Display-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.
* Usklađenost za slabo plavo svetlo: Odnos emitovanog svetla ekrana u opsegu od 415–455 nm za emisiju ekrana od 400–500 nm biće manji od 50%.
* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.
* Imajte u vidu da funkcijom veb-kamere za automatsko kadriranje, uključujući njenu funkcionalnost za uvećavanje i umanjivanje prikaza na velikim i malim udaljenostima, upravlja sistem AI Control.
* Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.
* Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.
