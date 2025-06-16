* Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

* Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

* REC709 pokrivenost na CIE1931, Adobe RGB i DCI-P3 i Display-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976, sRGB oblast je zasnovana na CIE1931, NTSC oblast je zasnovana na CIE1976.

* Usklađenost za slabo plavo svetlo: Odnos emitovanog svetla ekrana u opsegu od 415–455 nm za emisiju ekrana od 400–500 nm biće manji od 50%.

* Imajte u vidu da je PowerSensor 2 funkcionalan samo sa instaliranim operativnim sistemom Windows 11. Kada je PowerSensor 2 aktiviran, WAL označava „Walk Away Lock“, a WOA označava „Wake On“.

* Imajte u vidu da funkcijom veb-kamere za automatsko kadriranje, uključujući njenu funkcionalnost za uvećavanje i umanjivanje prikaza na velikim i malim udaljenostima, upravlja sistem AI Control.

* Proizvodi i dodatna oprema navedeni u ovoj brošuri mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i regiona.