14,7 miliona piksela za precizne detalje i jasnoću. Sa 5K Ultra HD rezolucijom, četiri puta većom od Quad HD rezolucije, videćete detalje kao nikada pre, za savršene rezultate.
Tehnologija DisplayHDR 600 sa VESA sertifikatom donosi značajno različit vizuelni doživljaj. Za razliku od raznih „HDR kompatibilnih“ monitora, pravi DisplayHDR 600 daje neverovatnu svetlinu, kontrast i boje. Zahvaljujući lokalnom zatamnjivanju i visokom udarnom osvetljenju do 600 nita, slike oživljavaju uz izražene najsvetlije delove i dublje, nijansiranije crne. Prikazuju dublju paletu bogatih novih boja i donosi vizuelni doživljaj koji okupira čula.
Ova nova tehnologija omogućava da se kalibracija ekrana izvrši za samo delić vremena koje je tradicionalno potrebno, bez kompromisa po pitanju prelepe i estetski ugodne game boja. Za razliku od ručne kalibracije, monitori opremljeni funkcijom Calman Ready kalibrisaće se automatski. Zauzvrat, ova automatizacija proizvodi živopisne boje koje daju takozvanu „boju holivudskog kvaliteta“ i najpogodnija je za profesije koje zahtevaju precizne boje.
Ovaj ekran daje izuzetnu dubinu boja sa 1,07 milijardi boja i najfinijim nijansiranjem za glatku, preciznu i živopisnu sliku. Uživajte u vernoj i preciznoj vizuelizaciji, gledanju video snimaka i radu u grafičkim programima u kojima je preciznost boja ključna.
Ovaj Philips monitor sa baznom stanicom ima Thunderbolt™ 4 vezu. U poređenju sa standardnim USB-C monitorima, tehnologija Thunderbolt™ 4 pruža munjevitu brzinu prenosa podataka od 40 Gb/s, za video visoke rezolucije, prenos preko više strimova za lančano povezivanje, napajanje do 96 W za spoljne uređaje i stabilnu Ethernet vezu od 1 Gb/s.
Lančano povezivanje vam omogućava da pokrećete više monitora i uređaja pomoću jednog Thunderbolt porta na laptopu. Thunderbolt port na laptopu povežite sa ovim monitorom, pa pomoću drugog Thunderbolt porta na ovom monitoru možete da povežete drugi 4K monitor.
Ovaj monitor je opremljen da pruži živopisne, realistične boje, uz široko pokrivanje spektra Display-P3, što je idealno za Apple korisnike. Adobe RGB osigurava precizne boje za profesionalni rad sa fotografijama i štampom, dok sRGB nudi dosledne i pouzdane boje za veb i svakodnevnu upotrebu. Savršeno za kreativce koji zahtevaju preciznost.
Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.
