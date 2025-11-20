Podrška za Philips Kako da napunim Philips aparat za negu, trimer ili aparat za šišanje?

Napunite Philips aparat za negu, šišanje ili trimovanje pre prve upotrebe i punite ga redovno kako biste osigurali da je uvek spreman za sledeće trimovanje.

Pogledajte informacije u nastavku da biste saznali kako da napunite proizvod. Za specifična vremena punjenja za vaš uređaj, pogledajte isporučeni korisnički priručnik ili potražite broj svog modela ovde da biste pronašli priručnik onlajn.

Ako treba da kupite zamenski punjač za Philips proizvod, možete ga pronaći ovde.

Saveti za razumevanje uputstava za upotrebu Neki Philips proizvodi za negu dolaze sa slikovnim korisničkim priručnikom. Primer ispod pokazuje jedan način na koji takav korisnički priručnik objašnjava vreme punjenja i upotrebe proizvoda. 1a i 1b ukazuju da proizvod ima funkciju brzog punjenja, što znači da punjenje od 5 minuta pruža dovoljno trajanje baterije za jedno brijanje. 2a i 2b ukazuju da će baterija biti potpuno napunjena nakon 1 sata punjenja i to će pružiti 90 minuta vremena za brijanje. Ovi principi se mogu koristiti za razumevanje slikovnog korisničkog priručnika za vaš proizvod. USB kabl za punjenje Neki Philips proizvodi uključuju USB kabl za punjenje. Ovaj kabl se može povezati na utičnicu (priključak) koristeći adapter kao što je Philips HQ87 (klasifikovan kao IPX4, što znači da je otporan na prskanje i bezbedan za upotrebu u vlažnom okruženju, kao što je kupatilo). Adapter bilo kog drugog renomiranog brenda takođe se može koristiti za punjenje proizvoda, pod uslovom da ima izlaz od 5 V i 1 A ili više (uvek pratite bezbednosne mere koje je naveo proizvođač).



Napomena: Vremena punjenja navedena u korisničkom priručniku za vaš proizvod zasnovana su na punjenju korišćenjem ove metode. Ako punite proizvod koristeći drugi izvor napajanja (npr. USB port laptopa), vreme punjenja može biti znatno duže. Punjač sa utikačem Ako vaš Philips proizvod dolazi sa punjačem sa integrisanim utikačem za utičnicu, jednostavno umetnite mali utikač na kraju kabla za punjenje u Philips aparat za negu, a zatim povežite punjač na utičnicu. Postolje za punjenje Ako je postolje za punjenje isporučeno sa vašim Philips proizvodom, ili ako ste kupili kompatibilno postolje za punjenje za vaš uređaj, možete ga povezati na izvor napajanja koristeći punjač ili kabl isporučen sa vašim Philips proizvodom. Na primer, ako je vaš Philips proizvod isporučen sa USB kablom za punjenje, možete ga uključiti u sam uređaj ili u postolje za punjenje. Pogledajte informacije iznad za više informacija o USB punjenju, koje je takođe primenljivo na punjenje sa postoljem za punjenje. Uređaji na baterije Neki Philips uređaji za negu rade na jednokratne AA baterije. Ako se vaš trimer ne uključuje ili radi sporije nego pre, vreme je za zamenu baterija.



Koristite samo jednokratne baterije navedene u korisničkom priručniku. Ne mešajte različite tipove ili stare i nove baterije. Kada stavljate nove baterije, uverite se da su + i - polovi baterije okrenuti u pravom smeru.

