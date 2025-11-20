Podrška za Philips Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?

Pogledajte smernice u nastavku da biste pronašli model ili serijski broj Philips aparata za negu, aparata za šišanje ili OneBlade uređaja.



Broj modela možete koristiti za registraciju Philips proizvoda ili pronalaženje informacija specifičnih za proizvod. S druge strane, serijski broj identifikuje kada je Philips proizveo proizvod.



Savet: često postoje različite verzije istog modela, sa dodatnim funkcijama ili dodacima uključenim uz svaku. Verziju možete identifikovati pomoću dve cifre koje dolaze nakon kose crte na kraju broja modela. Dodatne cifre nisu odštampane na samom proizvodu, ali ih možete pronaći na pakovanju ili na računu.



Poleđina uređaja Kod aparata za negu, kao što su OneBlade, trimeri za bradu i aparati za šišanje, model i serijski broj se nalaze na poleđini drške. Broj modela obično počinje sa dva slova praćena sa četiri broja, npr. QP2540.



Serijski broj je u formatu GGNN (godina i nedelja).

Vrh uređaja Neki aparati za šišanje i trimeri za bradu imaju broj modela na vrhu uređaja, odmah ispod zubaca za šišanje.



Serijski broj se obično nalazi ispod jedinice za šišanje. Pokušajte da nežno skinete gornji deo aparata za negu ili šišanje. Serijski broj bi trebalo da bude vidljiv tu u formatu GGNN (godina i nedelja). Unutar drške Za proizvode koji koriste zamenljive AA baterije, model i serijski broj se nalaze unutar odeljka za baterije.



Otvorite odeljak za baterije koristeći uputstva navedena u korisničkom priručniku. Model i serijski broj će biti vidljivi unutar odeljka.