Gde mogu da pronađem model ili serijski broj Philips aparata za negu ili šišanje?
Pogledajte smernice u nastavku da biste pronašli model ili serijski broj Philips aparata za negu, aparata za šišanje ili OneBlade uređaja.
Broj modela možete koristiti za registraciju Philips proizvoda ili pronalaženje informacija specifičnih za proizvod. S druge strane, serijski broj identifikuje kada je Philips proizveo proizvod.
Savet: često postoje različite verzije istog modela, sa dodatnim funkcijama ili dodacima uključenim uz svaku. Verziju možete identifikovati pomoću dve cifre koje dolaze nakon kose crte na kraju broja modela. Dodatne cifre nisu odštampane na samom proizvodu, ali ih možete pronaći na pakovanju ili na računu.
